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ANKARA AKTÜEL

Türkiye’nin ormanları büyüdü

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye’nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü olduğunu söyledi. Türkyılmaz, “30 yıl önce Türkiye’nin yüzölçümünün 19,78 milyon hektarlık alanı ormanla kaplıydı. Bugün 22,9 milyon hektarlık alan ormanla kaplı. Yetmez ama doğru yoldayız” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Türkiye’nin ormanları büyüdü
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye’nin ağaçlandırmada öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmanın en önemli yolunun ağaçlandırma ve orman alanı artırmak olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye, 1990’lı yıllarda 46. sırada iken şu anda 27. sıraya yükseldiğini belirtti.

Hasan Türkyılmaz
Hasan Türkyılmaz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AĞAÇLANDIRMA

  • Türkiye’nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü olduğunu kaydeden Türkyılmaz şunları kaydetti: Ülkemiz Akdeniz havzası içerisinde yer almaktadır. Bu havzada gerçekleşecek örneğin 2°C’lik bir sıcaklık artışı, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, sıcak hava dalgaları, beklenmeyen hava olayları, orman alanlarının yangın, kuraklık sebebiyle kaybı, buna bağlı olarak biyolojik çeşitliliğin zayıflaması ve bu olumsuz durumların insanlığa yansıyacak ölçülemez olumsuz etkileri olacaktır.

22.9 MİLYON HEKTARLIK ALAN ORMANLA KAPLI

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak istiyorsak kesinlikle ağaçlandırmayı ve orman alanını artırmalıyız. Türkiye, şu an olumlu noktada. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Türkiye, 1990’lı yıllarda 46. sırada iken şu anda 27. sıraya yükseldi. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz. 25-30 yıl önce Türkiye’nin yüz ölçümünün 19.78 milyon hektarlık alanı ormanla kaplıyken, bugün 22.9 milyon hektarlık alanı ormanla kaplı. Yetmez ama doğru yoldayız.

SADECE TÜRKİYE’NİN ANAYASA’SINDA VAR

  • Anayasa’nın 169. maddesi “Orman alanları daraltılamaz, devredilemez, mülk edinilemez, satılamaz” diyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinin anayasasında böyle bir madde yok. Kanal İstanbul projesini her yönüyle takip ediyoruz. Bu tip mega projelerin ülkemizin, geleceğin dünyasındaki yerine büyük katkılar sağlayacağından şüphemiz yoktur. Konu Kanal İstanbul değil, konu tamamen ülkeye yapılacak bu çaplı büyük projelere karşı olmalarıdır.

KURUL İNCELİYOR

Kanal İstanbul ekonomik anlamda özgürlüğü kazanma ve bağımsız bir ülke olmanın gereğini ispat etme noktasında önemli bir yatırımdır. Kanal İstanbul gibi, ülkemizi ilgilendiren önemli doğa, çevre ve ormancılık konularında Orman Mühendisleri Odası olarak Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulumuzu (OBPK) kurduk. Kurul alanlarında uzman 6 akademisyen ve 4 teknokrat olmak üzere 10 kişiden oluşuyor. Orman yangınları, sel olayları, iklim değişikliği, Kanal İstanbul projesini vb. birçok konuyu inceliyor. Bilim kurulumuzun incelemesinden geçen konularla ilgili raporları tüm devlet kurumlarımız ile ilgili paydaş kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Artık her yer yemyeşil: Yanan ormanlar küllerinden doğdu
GÜNDEM
Artık her yer yemyeşil: Yanan ormanlar küllerinden doğdu

Manavgat küllerinden doğacak: Yanan ormanlar 100 milyon fidanla yeniden yeşerecek
FOTOĞRAF 7
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Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ormanlık alanlar ile yerleşim bölgelerinde yaralar sarılıyor. Bir yandan mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ülke genelinde seferberlik sürerken, diğer yandan da küle dönen ormanlık alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Bölgede yanan ağaçlar kesilip, ekonomiye kazandırılırken, toprak ise yeni fidanlara hazırlanıyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, bölgede sadece orman yangını değil, yangın felaketi yaşandığını söyledi. Yangında ağaçların yanı sıra insanların hayatını kaybettiğini, hayvanların, evlerin yandığını, tabiattaki varlığın yok olduğunu anımsatan Dikici, \"Önce Manavgat'ta, ardından Akseki'de başlayan ve bölgedeki ilçeleri de içine alan yangında 58 bin hektar ormanlık alanımız yandı. Meslek hayatımda gördüğüm en büyük yangın.\" dedi.
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Hava sıcaklıklarının arttığı, nemin yüzde 5'lere düştüğü, 17 gün boyunca poyrazın estiği, her şeyin yanmaya hazır olduğu bir ortamda çıkan yangının havadan ve karadan yürütülen tüm müdahalelere rağmen ancak 9'uncu gün kontrol altına alınabildiğini aktaran Dikici, yangın biter bitmez yeniden bölgenin yeşertilmesi için kolları sıvadıklarını bildirdi. Gençleştirilen ormanların yeniden fidan dikimi için sürüldüğünü dile getiren Dikici, \"Bazı bölgeler 2-3 sene önce gençleştirilmiş bir sahaydı. Burada emval alma şansımız yok. Buraları makinelerle işleyeceğiz, toprağı temizleyip, dikime hazır hale getireceğiz. Ne zaman yağmur yağdı, çimlenme koşulları oluştu, dikimlere başlayacağız. Kasım gibi başlarız diye tahmin ediyoruz.\" diye konuştu.
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Dikici, 50-60 yaşlarındaki büyük ağaçların oluşturduğu ormanlarda ise tespit çalışmalarının yapıldığını, buna göre de kesim için ihaleye çıkıldığını aktararak, kesilen ağaçların orman emvali olarak ekonomiye kazandırılacağını söyledi.
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Bazı kısımları tabiatın kendisini yenilemesi için bırakacaklarını, bazı kısımları ise tohumdan tekrar orman haline getireceklerini belirten Dikici, hem çam kozalaklarının içinde çimlenme yeteneğini kaybetmeyen hem de dışarıdan ekilen tohumlardan dikimin yapılacağını bildirdi. Bu çalışmaları da şubat sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Dikici, şunları söyledi: \"Gerek buradaki tohumlarla, gerekse dışarıdan ekeceğimiz tohumlarla ve yeniden dikeceğimiz fidanlarla buraları yeniden yeşil vatan haline getireceğiz. Tabi yolla geri getiremeyeceğimiz alanların hepsini süreceğiz. Hesabımız yaklaşık 13-14 bin hektar bu alanlar. Bin 500 ile çarparsanız, 20 milyon civarında fidan dikeceğiz. Tabii yolla getirdiğimiz fidanlarda hektarda 3 bin civarında çimlenme olur. Bunları da üstüne koyduğumuzda yaklaşık 60 milyon da onu hesap edersek, Antalya'da 80-100 milyon arası yeni fidan istiyoruz, bu sahaları tekrar eski haline getirmek için. Allah'ın izniyle tabii ve suni yolla yani ekim ve dikim yoluyla getirdiklerimizle burayı 80-100 milyon fidanla eski haline getireceğiz. Şu anda ne kadar ağaç yandı, tahminimiz yanan ağaç sayısı 30-40 milyon civarında.\"
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Türkiye'nin her yerinden fidan dikimi için teklifler geldiğini söyleyen Dikici, birkaç ay sonra bölgede gerek yanan ağaçların kesimi gerekse temizlenen yerlerin yeniden dikimi için yaklaşık 40 bin insanın var olacağını belirtti. İnsanların fidan dikimi için gösterdiği seferberliğin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Dikici, \"Halkımızla, devletimizle küle dönen alanları yemyeşil hale getireceğiz. Gelecek yıl fidan şeklinde görecesiniz, 4-5 yıl sonra ise fidanlar uzaktan görülür hale gelecek, 8-10 yıl sonra da buranın yandığını hatırlamayacaksınız, izlerini göremeyeceksiniz.\" diye konuştu.
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Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, alana neden kızılçam ağacı dikildiği, meyve ağaçlarının dikilmediği yönündeki tartışmaların da yersiz olduğunu vurguladı. Her bölgenin gerek toprak yapısı gerekse iklim koşulları gereği kendine özgü bir bitkisinin olduğunu ifade eden Dikici, \"Burada asırlardır yetişen ağaç kızılçam. Eğer burası keçi boynuzuna uygun olsaydı, her yer keçi boynuzu olurdu. Ne kadar yansa da buranın hakim ağacı kızılçam. Nisandan beri yağmur yağmıyor, ne zaman yağacağı da belli değil, yaz kuraklığını atlatabilecek elimizdeki tek varlık bu.\" ifadelerini kullandı.
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Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin iklimden dolayı ağaçlarının da farklı olduğunu söyleyen Dikici, Artvin'de kızılçam ormanının kurulamayacağını belirtti. İklim adaptasyonu için her bölgeye uygun ağaçlandırma yapıldığını aktaran Dikici, \"(Ormancı kızılçamdan başka bir şey dikmiyor, bu da yanıyor) diye bir şey yok, şartlar bunu gerektiriyor, doğanın koşulu bu.\" dedi.
Manavgat küllerinden doğacak: Yanan ormanlar 100 milyon fidanla yeniden yeşerecek
Antalya'da Manavgat'ta başlayan ve günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için hummalı çalışma başlatıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Önce Manavgat'ta, ardından Akseki'de başlayan ve bölgedeki ilçeleri de içine alan yangında 58 bin hektar ormanlık alanımız yandı. Meslek hayatımda gördüğüm en büyük yangın. Antalya'da 80-100 milyon arası yeni fidan istiyoruz, bu sahaları tekrar eski haline getirmek için. Allah'ın izniyle tabii ve suni yolla yani ekim ve dikim yoluyla getirdiklerimizle burayı 80-100 milyon fidanla eski haline getireceğiz" dedi.


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