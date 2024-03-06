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Türkiye'nin uyuşturucu mücadelesinde BM raporu

Birleşmiş Milletler(BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) 2023 Dünya Uyuşturucu raporunu dün düzenlenen toplantıda açıkladı.

Saliha Engin
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:17 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Raporu Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve BM Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy dünyada ortak düzenlenen basın toplantısında INCB Raporu'nu paylaştı. Raporda bu yıl sosyal medya ve internetin, kaçakçılıktaki rolüne yer verildi. Aksoy, “INCB, çocuklar da dahil olmak üzere uyuşturucu pazarlamak için sosyal medya platformlarının artan kullanımından endişe duyuyor. Atasoy, "Ketaminin tıbbi olmayan kullanımı birçok Avrupa ülkesinde arttı. Bu durum tedavi arayışı olan kişi sayısını artırıyor" dedi.

DENETİMLER ARTTI

Raporun Türkiye kısmında ise dikkat çekici bilgiler var. Raporda Balkan Yolu’nun ilk bölümünde yer alan İran ve Türkiye, 2022'de önceki yıllara göre daha az eroin yakalandığı bildirildi. Türkiye 7,9 ton ile son 5 yılın en düşük yakalamasını bildirdi. Bu miktar 22,2 ton yakalamanın gerçekleştiği 2021'in sadece yüzde 64’ü. İran'da ise önceki yıla göre yüzde 32 oranında azalma gerçekleştirdi.

Bu azalmanın sınır denetimlerinin arttırmasıyla oluştuğu ifade ediliyor.




#Uyuşturucu Kontrol Kurulu
#Birleşmiş Milletler
#Uyuşturucu
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