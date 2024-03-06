Türkiye'nin uyuşturucu mücadelesinde BM raporu

Raporu Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve BM Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki dönem Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy dünyada ortak düzenlenen basın toplantısında INCB Raporu'nu paylaştı. Raporda bu yıl sosyal medya ve internetin, kaçakçılıktaki rolüne yer verildi. Aksoy, “INCB, çocuklar da dahil olmak üzere uyuşturucu pazarlamak için sosyal medya platformlarının artan kullanımından endişe duyuyor. Atasoy, "Ketaminin tıbbi olmayan kullanımı birçok Avrupa ülkesinde arttı. Bu durum tedavi arayışı olan kişi sayısını artırıyor" dedi.