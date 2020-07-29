Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyeye bir ülkeden daha teşekkür Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü
POLİTİKA DÜNYA

Türkiye'ye bir ülkeden daha teşekkür: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin çok yönlü ve başarılı geçtiğini belirten Arreaza, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Venezuela'ya 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı gönderdi.
Türkiye Venezuela'ya 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüğünü duyurdu.

  • Çavuşoğlu ile görüntülü görüşme yaptığını aktaran Arreaza, "Çok yönlü politik iş birliğimizi teyit ettik. Birlikte yürüttüğümüz devam eden projeleri ve yeni iş birliği alanlarını gözden geçirdik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için test kitleri, malzeme ve ekipman yardımı için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin salgınla mücadele için yolladığı tıbbi malzeme uçağı Venezuela'ya ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin salgınla mücadele için yolladığı tıbbi malzeme uçağı Venezuela'ya ulaştı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Venezuela'ya gönderdiği 15 tondan fazla tıbbi ekipman yardımı, 18 Temmuz'da başkent Caracas'a ulaşmıştı.

Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Venezuela'ya uçak dolusu tıbbi malzeme
KORONAVİRÜS
Türkiye bir ülkeye daha şifa olacak: Venezuela'ya uçak dolusu tıbbi malzeme
Abone Ol Google News
Milyonları ilgilendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor

​​Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Acele etmeyin!

Acele etmeyin!

​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı.
Meclistedikkat çeken teklif

Meclis'te
dikkat çeken teklif

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?
Günde<br>200 yeni vaka

Günde
200 yeni vaka

​Koronavirüs vaka sayısının fırladığı ilde tedirgin eden görüntüler.
Vahşet!

Vahşet!

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.
Biz hazırız gardaş

Biz hazırız gardaş

Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor.

Dört stratejik müdahale

Dört stratejik müdahale

​Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi.

Korona<br>bayram etmesin

Korona
bayram etmesin

​Prof. Mehmet Ceyhan bayram öncesinde uyardı.
İdlib'den<br>Türkiye'ye teşekkür

İdlib'den
Türkiye'ye teşekkür

Erdoğan'a binlerce selam olsun...
Esnafın<br>gözü yollarda

Esnafın
gözü yollarda

​Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu.
Kokun<br>geliyor evladım!

Kokun
geliyor evladım!

​ ​Mersin şehitlerimiz toprağa verildi.
İsrail Hafter'den<br>vazgeçmiyor

İsrail Hafter'den
vazgeçmiyor

Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi.
Cimbom'un<br>yeni bombası

Cimbom'un
yeni bombası

​Falcao'nun yerine yeni bir dünya yıldızı geliyor.
Malazgirt zaferi<br>hazırlıkları başladı

Malazgirt zaferi
hazırlıkları başladı

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak.
Fındık üreticisi<br>bayram ediyor

Fındık üreticisi
bayram ediyor

​Sadece üretici değil tüm sektörler kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.