Türkiye'yi Genç Lig heyecanı saracak

Turnuvanın açılış lansmanı dün Bahçelievler’de yapıldı. Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, eski futbolcular Mesut Özil, Moussa Sow, İbrahim Yattara, Gökhan Gönül, Hasan Kabze, Sabri Sarıoğlu gibi isimler maç yaptı. Bilal Erdoğan, “Vakfımızın 81 ilde başlattığı futbol turnuvasının startını veriyoruz. Mesut Özil, Moussa Saw aramızda. Gençlerin yanında durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizin TÜGVA faaliyetlerine davet ediyorum" dedi. Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız ortak bir çalışma yürütüyor. 81 ilde gerçekleştirilecek turnuvaya, birçok gencimiz katılacak. Özellikle dijital bağımlılıkların arttığı dönemde bu gibi organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik etmiş oluyoruz. Bu çalışmayı Filistin temasıyla yaptık. O şuuru da gençlerimize bu bilinçlendirmeyi de TÜGVA sağlamış oluyor.” ifadelerini kullandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “Burada sadece spor var” diyerek tüm gençleri turnuvaya davet etti. Futbolcu Mesut Özil de şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Genç nesillere bir kapı açıldı.”