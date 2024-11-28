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Türkiye'yi Genç Lig heyecanı saracak

Türkiye'yi Genç Lig heyecanı saracak

Saliha Engin
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TÜGVA, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde başlatılan 'Genç Lig'e, liseli öğrenciler başvurabilecek. Başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek. Turnuva sonunda birinci takıma tam altın, ikinci takıma yarım altın, üçüncü takıma ise çeyrek altın ödülü verilecek.
TÜGVA, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde başlatılan 'Genç Lig'e, liseli öğrenciler başvurabilecek. Başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek. Turnuva sonunda birinci takıma tam altın, ikinci takıma yarım altın, üçüncü takıma ise çeyrek altın ödülü verilecek.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), gençlerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla ‘Genç Lig Liseler Arası Futbol Turnuvası’ düzenliyor.

Turnuvanın açılış lansmanı dün Bahçelievler’de yapıldı. Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, eski futbolcular Mesut Özil, Moussa Sow, İbrahim Yattara, Gökhan Gönül, Hasan Kabze, Sabri Sarıoğlu gibi isimler maç yaptı. Bilal Erdoğan, “Vakfımızın 81 ilde başlattığı futbol turnuvasının startını veriyoruz. Mesut Özil, Moussa Saw aramızda. Gençlerin yanında durdukları için teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizin TÜGVA faaliyetlerine davet ediyorum" dedi. Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız ortak bir çalışma yürütüyor. 81 ilde gerçekleştirilecek turnuvaya, birçok gencimiz katılacak. Özellikle dijital bağımlılıkların arttığı dönemde bu gibi organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik etmiş oluyoruz. Bu çalışmayı Filistin temasıyla yaptık. O şuuru da gençlerimize bu bilinçlendirmeyi de TÜGVA sağlamış oluyor.” ifadelerini kullandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “Burada sadece spor var” diyerek tüm gençleri turnuvaya davet etti. Futbolcu Mesut Özil de şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Genç nesillere bir kapı açıldı.”




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