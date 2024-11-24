Erkek Kata Milli Takımımız İspanya'da dünya ikincisi oldu

Milli karateciler, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verdi. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Organizasyon 22-24 Kasım tarihlerinde Pamplona kentinde gerçekleştirildi. İspanya'da 43 ülkeden 388 sporcu madalya için tatamiye çıktı. Türkiye'yi 11 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil etti.