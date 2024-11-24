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Erkek Kata Milli Takımımız İspanya'da dünya ikincisi oldu

Erkek Kata Milli Takımımız İspanya'da dünya ikincisi oldu

17:2624/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Erkek Kata Milli Takımımız kürsünün ikinci basamağına çıktı.
Erkek Kata Milli Takımımız kürsünün ikinci basamağına çıktı.

İspanya'da düzenlenen Dünya Karate Kupası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, kürsünün ikinci basamağında yer alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli karateciler, İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verdi. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.


Organizasyon 22-24 Kasım tarihlerinde Pamplona kentinde gerçekleştirildi. İspanya'da 43 ülkeden 388 sporcu madalya için tatamiye çıktı. Türkiye'yi 11 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil etti.



#Karate
#Kata
#Kumite

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