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Türkiye'yi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan şahıs yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

21:40 - 17/04/2024 Çarşamba
IHA
Düzensiz Göçmen (Foto: Arşiv)
Düzensiz Göçmen (Foto: Arşiv)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



#Türkiye
#Çanakkale
#Kaçak Göçmen
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