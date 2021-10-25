Türkmen kardeşliği dernekle pekişecek

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin yükseltilmesinin hedeflendiği Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı.
Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği’nin açılış törenine; dernek başkanı Yesugay Aksakal, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, futbolcu Arda Turan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Özbekistan ile Türkmenistan’ın İstanbul Konsolosları, birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri ile 8 şehirden çok sayıda Türkmenistanlı öğrenci katıldı.
Dernek başkanı Aksakal, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin yükseltilmesi ve kardeşliğin pekiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.