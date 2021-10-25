Türkmen kardeşliği dernekle pekişecek

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin yükseltilmesinin hedeflendiği Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı.

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği’nin açılış törenine; dernek başkanı Yesugay Aksakal, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, futbolcu Arda Turan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Özbekistan ile Türkmenistan’ın İstanbul Konsolosları, birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri ile 8 şehirden çok sayıda Türkmenistanlı öğrenci katıldı.

Dernek başkanı Aksakal, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin yükseltilmesi ve kardeşliğin pekiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

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OYNAT 02:14 ​Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar Türk şirketleri Gülhan ve Dearsan İş Ortaklığında Türkmenistan Donanması için özel olarak üretilen gemi ve botlar Türkmenistan'ın 30'uncu yıl Bağımsızlık Töreni'nde görücüye çıktı. Türk şirketlerin tasarımı ve inşasını gerçekleştirdiği gemiler ve botlar adeta bir gövde gösterisi ile resmi geçit töreninde yerini alırken, dışarıya satılan ilk Türk harp gemileri ve ilk Türk milli korveti olma başarısını da elde etti. Öte yandan Türkmenistan ordusuna teslim edilen C92 korveti de çok sayıda ilki bünyesinde barındırıyor. BiP'te paylaş

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