TUS ve STS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya üzerinden hesabı üzerinden 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada, "5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sonuçların hekimlerimize hayırlı olmasını dilerim" cümlelerine yer verdi.
5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOnaWSR sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sonuçların hekimlerimize hayırlı olmasını dilerim.
5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylar sınav sonuçlarına belirtilen adres üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Aynı tarihte yapılan Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına da aynı internet sitesinden ulaşılabilecek.
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