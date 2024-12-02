TUSAŞ saldırısında adı geçiyordu: İtalya'da kıskıvrak yakalandı

İtalyan basını, 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu. La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Çetinkaya'nın, 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısının arkasındaki isim olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Tüm Avrupa'da arandığı belirtilen haberde, Çetinkaya'nın Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin tutuklama emri çıkardığı ifade edildi.