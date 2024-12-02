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TUSAŞ saldırısında adı geçiyordu: İtalya'da kıskıvrak yakalandı

TUSAŞ saldırısında adı geçiyordu: İtalya'da kıskıvrak yakalandı

13:292/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
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Ankara TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.
Ankara TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

İtalyan haber ajansı ANSA ve İtalyan gazetesi La Repubblica, 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın tutuklandığını yazdı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Çetinkaya'nın isminin TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında geçtiği belirtildi.

İtalyan basını, 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu. La Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Çetinkaya'nın, 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısının arkasındaki isim olduğu düşünüldüğü belirtildi.


Tüm Avrupa'da arandığı belirtilen haberde, Çetinkaya'nın Alman makamları tarafından terörizmle suçlandığı ve 2022 yılında Stuttgart mahkemesinin tutuklama emri çıkardığı ifade edildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, İtalyan polisi, Çetinkaya'yı günlük kiralık dairede yakaladı. Çetinkaya daha sonra, mahkemeye çıkarılmak üzere INTERPOL eşliğinde Roma Temyiz Mahkemesi'ne götürüldü.


Ankara TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında, 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.


#TUSAŞ
#Ankara
#İtalya

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