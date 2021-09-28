Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

Restoran sahipleri ise maliyetlerin yükselmesinde işletme giderlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Restoran sahibi Yurdaer Yıldız, Hamsi fiyatı değişse de bizde fiyatı değişmiyor, porsiyonu 30 lira, kilo fiyatı 80 liraya gelir. 33 lira istavrit, palamut 35 lira tanesi. Ortalama bugünkü fiyatları söylüyorum istavrit, palamut kilo fiyatları 85-90 liraya gelir, yarın daha da çok olabilir. Neden fiyat farkı yükseliyor, usta var, garson, kira var, faturalar var, vergiler var. Ayrıca benim balığın yanına verdiğim garnitürler var, ekmeği var, salatası var. İşletme maliyetleri, bunlar zaten karı o kadar yüksek şeyler değil şeklinde konuştu.