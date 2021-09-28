Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

Bursalı avukat Osman Orhan; arkadaşlarıyla Çanakkale’nin Babakale Asos Körfezine tekne ile açıldı. Amatör balıkçılar, oltayı ilk atışlarında gelen balıklarla ne yapacaklarını şaşırdı.
Oltasına yaklaşık 10 kiloluk mercan balığı gelen Osman Orhan, arkadaşlarının da yardımı ile balığı tekneye çıkardı. Dev mercan balığı karşısında gözlerine inanamayan Orhan, daha sonra oltaya gelen yaklaşık 8 kiloluk sinaritle sevincini ikiye katladı.
Kısa sürede balık keyfini ikiye katlayan Osman Orhan ve arkadaşları tuttukları balıkla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Tutulan balıkların yaklaşık 2 bin lira civarında olduğu öğrenildi.
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Balıklar halden çıkarak tezgahlara geldiğinde ise fiyatlar artıyor. Hamsinin kilosu tezgahlarda 25 liradan başlayarak 35 liraya kadar çıkıyor. İstavritin kilosu ise 25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişiyor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira arasında tezgahtan tezgaha farklılık gösteriyor. Palamut tanesi ise 25 liradan 35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik gösteriyor.
Restoran fiyatlarını ise öncelikle balıkların fiyatları daha sonra ise ayıklanmış balık almaları belirliyor. Balıklarını kendi ayıklayan restoranda hamsinin ve istavritin 400-500 gram aralığında değişen porsiyonu 40 lira olurken, kiloda ise hamsi 80, istavrit ise 90 lira. Palamutun tanesi 50 lira ile 90 lira, mezgitin kilosu 90 ile 120 lira, tekirin kilosu ise 50 ile 150 lira arasında değişiyor.
Halden balık alan, balık tezgahı sahibi Kenan Kamur, Hamsinin kilosu 15-16 lira, kasası da 190 liraya aldım. İstavriti de 200 liradan aldık kilosu 17 liraya geliyor. İstanbul'da biraz pahalı balık şu anda ama Karadeniz'de ucuz, 5-10 liraya istavrit var dedi.
Balıkçı Serdar Can, Hal çıkış fiyatları 15 lira hamsi, palamut burada tanesi 15 lira, tezgahlarda da 20-25 lira boyuna göre, istavrit burada 20 lira, boyuna göre onlarda 30 liraya kadar çıkabiliyor. Tekir ve barbun da 20 lira ile 50 liraya kadar çıkabiliyor diye konuştu.
Balıkçı Ali Parlar ise, İstavrit biraz sıkıntı kilosu yaklaşık 20-30 liraya geliyor. Hamsinin kilosu güne göre değişiyor, 15-20-25 lira oluyor. Tekir fiyatı yüksek olur o yüzden 40-50 lira arası. Satış yok, sıcaklardan dolayı, birazda ekonomiden dolayı şeklinde konuştu.
Balıkçılar fiyatların uygun olduğunu savunuyor. Kadıköy'de bulunan balıkçı Yusuf Öztürk, Fiyatlar uygun, 30-25 lira arası hamsi satıyoruz, 25 liraya istavrit satıyoruz. Palamutlar 600 gram yarım kilo arası 20-25 lira, 40 liraya geliyor 2 tanesi. Tekir 25 lira, barbun 40-50 lira arası. Fiyatlar çok uygun dedi.
Beşiktaş'taki balıkçı Yaşar Çay ise, Fiyatlar normal, hamsi 20 lira, 25 lira, palamutlar 20 lira, 25 lira, istavrit 20-25 lira, mezgit 25-30 lira. Hale giriş fiyatları uygun ama buraya gelene kadar kaç el değişiyor, kaç kişi bundan para kazanıyor, en son bize geliyor, bizden de vatandaşa. Biz ucuz aldığımız zaman ucuz satıyoruz zaten diye konuştu.
Restoran sahipleri ise maliyetlerin yükselmesinde işletme giderlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Restoran sahibi Yurdaer Yıldız, Hamsi fiyatı değişse de bizde fiyatı değişmiyor, porsiyonu 30 lira, kilo fiyatı 80 liraya gelir. 33 lira istavrit, palamut 35 lira tanesi. Ortalama bugünkü fiyatları söylüyorum istavrit, palamut kilo fiyatları 85-90 liraya gelir, yarın daha da çok olabilir. Neden fiyat farkı yükseliyor, usta var, garson, kira var, faturalar var, vergiler var. Ayrıca benim balığın yanına verdiğim garnitürler var, ekmeği var, salatası var. İşletme maliyetleri, bunlar zaten karı o kadar yüksek şeyler değil şeklinde konuştu.
Halden restorana balık fiyatları sürekli değişiyor: İstanbul'da pahalı Karadeniz'de ucuz
Gürpınar Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor.
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Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu.
Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.
Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu.
Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi.
Şen, Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu. dedi.
Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı. ifadesini kullandı.
Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu: Kovasını alan sahile koştu
Deniz suyunun soğuması ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde tonlarca balık kıyıya vurdu. Eline kova, poşet ve çuvalları alan yüzlerce kişi sahile akın ederek balıkları topladı.
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Lüleburgaz'a bağlı Çengelli köyünde vatandaşlar hayvanların su içmek için kullandığı gölette toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine şikayette bulundu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak incelemede bulundu.
Jandarmanın yaptığı çalışmada, Kayabeyli köyünde bulunan E.Ö'ye ait hayvan çiftliğinden gölete borular aracılığıyla sıvılaştırılmış hayvan dışkısı ve kimyasal atıkların bırakıldığı tespit edildi. İşletmeye 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
'GÖLETİMİZDE KATLİAM YAPILDI' <br><br> Köyde 300 büyükbaş ile bin küçükbaş hayvanın başta olmak üzere, arı ve doğada yaşayan canlıların su içtiği gölet kirlilik nedeniyle atıl durumda bulunuyor.
Köy muhtarı Rahim Cumalı, hayvan besi çiftliğinin bıraktığı atıklar nedeniyle gölette katliam yaşandığını belirterek, Bu gölette 2 gün önce 2 tane balık ölümü vardı, şimdi hepsi öldü. Binlerce balığımız telef oldu. Hayvanları su içmek için kullandığı göletimize büyükbaş hayvan çiftliğinden bırakılan hayvan atığı ve kimyasal atıklar nedeniyle göletimizde binlerce balık öldü. Şu an göletimizde balık kalmadı. Bu bir katliam, başka adı yok...
şletmeden şikayetçi olduk İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sudan numune aldı ve işletmeye 96 bin 525 lira ceza yazıldı. Biz göletimizin tekrar temizlenip eski haline getirilmesini istiyoruz. Burası hayvan sulama göleti su olmadan artık sulamayacağız. Zaten kuraklıkta ve tarlalarımızı sulayamıyoruz. Bu su olmadan da hayvancılık yapılamaz. Bir an önce bu göletin temizlenmesini istiyoruz. İnekler artık bu göletten su içmiyor dedi.
'İŞLETME KAPATILSIN' <br><br> Köyde hayvancılık yapan Selahattin Onay, yaşanan olayın ardından işletmenin kapanması gerektiğini belirterek, Bu göletin bu hale gelmesi çok acıklı bir olay. Burada artık hayvancılık yapamayız, terk etmemiz gerekir artık burayı. Bunların ceza ile önlenecek durumu yok, bu işletmelerin kapanması gerekiyor. Burada hiçbir canlı kalmamış, çok üzücü diye konuştu.
Çengelli köyünde arıcılık yapan Bülent Bayraktar ise, Benim arılarım burada su içiyor ama şu an yaşanan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Bu bir doğa katliamı. Arı için su candır. Bu daha önce de yaşandı çok üzücü. Benim 30 sandık arım var. Arılarımı taşıyacağım, buradan artık su içmezler dedi.
'ÖNLEMLER YETERSİZ' <br><br> Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu ise, Tüm Trakya'yı Ergene üzerinden yok edenler, kılcal damarları dereler ve göletler üzerinden yok ediyorlar. Hayvancılık ve tarım temelli olan bu toprakları biz arzu ettik ama böyle değil. Burada önlemlerin yetersiz kaldığını görüyoruz. Hiçbir para cezası bunu çözemez...
En az 15 bin metrekarelik alan olan bu gölette yaşananlar çok üzücü. Kuraklığın dünya ve ülkemizde etkili olduğu bu günlerde bu yaşananlar kabul edilemez. Muhtar kardeşimizin duyarlılığı olmasa bu yaşananları bile göremeyiz. Önlemlerin artırılması gerekiyor ifadelerini kullandı.
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Gölette binlerce balık öldü; kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Kırklareli'de çevre katliamı: Gölette binlerce balık öldü, kirleten işletmeye 96 bin lira ceza kesildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Çengelli köyündeki gölette toplu balık ölümleri yaşandı. Yapılan incelemede gölete hayvan dışkısı ve kimyasal atıklar bıraktığı belirlenen hayvan çiftliği işletmesine 96 bin 525 lira ceza uygulandı.
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Denizde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Poyrazköy, Yavuz Selim Köprüsü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir balıkçı teknesinden denize atılan ağa mayın takıldı.
Balıkçılar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Balıkçı teknesi polis ve sahil güvenlik ekiplerin eşliğinde Poyrazköy limanına çekildi.
Mayının incelenmesi için bomba imha uzmanları çağırıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesi sonrası mayının eski ve patlamış olduğu belirlendi.
İncelemin ardından mayın, vinç yardımıyla kamyona yüklenerek götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
PATLAMA OLABİLİR DİYE KOMPLE SAHİLİ VE PLAJI KAPATTILAR <br><br> Tekne sahibi Osman Yıldırım, Biz balıktan geldik. Teknemi limana bağladım. Daha sonra ekmek almaya gitmiştim. Sahil güvenlik ekipleri anons yaptı. Buradaki tekneleri çekmemizi söylediler. Ben geldim limana, daha sonra sahil güvenlikteki komutanla konuştum. Burada ne olduğunu sorduğumda denizde mayın bulunduğu ve bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldığı söylendi...
Emniyet açısından teknemizi kaldırmamız istendi. Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar. İki, üç saat sürdü. Olay yerinde gereken emniyet sağlandı. Bomba imha ekipleri geldi. O mayını bulan balıkçı teknesini de alıp götürdüler dedi.
Balıkçı teknesinde yaşayan Murat Kılıç da, Saat 15.00 civarındaydı. Bir balıkçı teknesinin ağlarına mayın takıldı. Acilen limana gelindi. Daha sonra durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler limanı boşalttılar. Daha sonra bomba imha ekipleri de denizdeki çıkan mayını inceleyip alıp gittiler diye konuştu.
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına takıldı: Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar
Avlanma yasağının bitmesiyle sefere çıkan balıkçıların ağına İstanbul Boğazı'nda patlamış mayın takıldı. İncelemenin ardından mayın kamyona yüklenerek götürüldü. Tekne sahibi Osman Yıldırım "Emniyet açısından teknemizi kaldırmamız istendi. Patlama olabilir diye komple sahili ve plajı kapattılar. İki, üç saat sürdü. Olay yerinde gereken emniyet sağlandı. Bomba imha ekipleri geldi. O mayını bulan balıkçı teknesini de alıp götürdüler" dedi.