TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması için 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanı görevlendirildiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olayın, herkesi derinden üzdüğüne işaret edildi.
Açıklamada, yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadiseyle ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: