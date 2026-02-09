Saldıracağını düşünüp yumruk attım

Ankara’daki araç muayene istasyonunda bir grup tarafından darbedildikten sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Polis Memuru Melih Okan Keskin’in (44) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden S.A. ifadesinde “Saldıracağını düşündüm, yumruk attım” dedi.

Olay, 2 Şubat’ta Yenimahalle ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, polis memuru Melih Okan Keskin’e (44), aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Bir grup tarafından darbedilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin, yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat’ta hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan araç muayene istasyonu çalışanları S.A. ve M.Y. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRACAĞINI DÜŞÜNDÜM

Şüphelilerden S.A., ifadesinde olay anına ilişkin, “Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'Beni mi ezeceksin?' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerek yumruk attım” dedi.

ORTALAMA HIZLA İTTİM

Şüpheli M.Y. ise ifadesinde, “Ben araç muayene istasyonunda muayene teknisyeni olarak 8 yıldır çalışmaktayım. Ben bu şahsı tanımam, ilk defa gördüm. Çalışma arkadaşlarım küfreden adamın üzerine doğru yürüdü. Ben de bu esnada arkadaşlarımın sağından, adamın da solundan ortalama bir hızla adama yaklaştım ve ittim. İttikten sonra arkadaşlarım kaç kişi oldu, tam tahmin edemiyorum, kalabalıktık. Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum” diye konuştu.

Şüpheli Y.K. ise olay günü bir tartışma yaşandığını ve karşılıklı hakaretleşmeler olduğunu, ancak kendisinin olayın içerisinde hiç bulunmadığını iddia etti.

TÜVTÜRK’TEN AÇIKLAMA

TÜVTÜRK, olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren çalışanın yanı sıra olaya karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akitlerinin feshedildiğini açıkladı.







