TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan insanlık dışı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Melih Okan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili konuşan eşi Emel Keskin, eşinin 20-30 kişinin saldırısına uğradığını ve olay yerinde ambulans çağrılmadığını söyledi.

20-30 kişi saldırdı ambulans çağrılmadı! TÜVTÜRK’te dövülerek öldürülen polis memuru saldırıdan hemen sonra eşini aramış: İşte Melih Okan'ın son sözleri Gündem





Saldırıdan hemen sonra eşiyle konuşmuş: İşte TÜVTÜRK istasyonunda dövülerek katledilen polis memuru Melih Okan'ın ölmeden önceki son sözleri

"20-30 kişi üstüme saldırdı"

Eşi Emel Keskin, olay günü eşinin park lambası gerekçesiyle alaycı bir tutumla geri çevrildiğini, ardından yetkililerle yaşanan tartışmada 20-30 kişinin eşine saldırdığını söyledi. Darp sonrası ambulans çağrılmadığını, eşinin kendi aracıyla hastaneye gittiğini belirten Keskin, kamera kayıtlarında aracın eşinin ayağının üzerinden geçtiğinin görüldüğünü ifade etti. Keskin, sadece yumruk atan kişiden değil, olaya karışan herkesten ve şirketten şikâyetçi olduğunu vurgulayarak olayın örtbas edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

"Beyninde 7 milimlik bir kayma meydana geldi"

Hastaneye gittikten sonra eşinin kendisini aradığını ifade eden Keskin, "‘Ben hastanedeyim bir olay oldu darp raporu alacağım. Sen çocukları al' diyor. Sonra tomografinin sonucunu söylemek için tekrar görüştüğümüzde 'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Eşime, 'Melih ne oldu' diyorum; ‘Kavga oldu, dayak yedim, 20-30 kişi üstüme saldırdı’ dedi. Sonra hastaneye gittim. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını, ameliyattan çıktığında felç kalabileceğini, her türlü ihtimali söyledi.

Son sözleri "Çocuklarıma iyi bak" oldu

Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak ‘Seni seviyorum, kedine iyi bak, çocuklarıma iyi bak’ dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı. Hayallerimiz yarım kaldı. 2 çocuğum babasız kaldı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye darp raporu almaya gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Her şeyimiz yarım kaldı. Çok gençti, 44 yaşındaydı. 2 gün önce doğum günü vardı. Sadece yumruk atandan şikayetçi değilim zaten. Herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

'Sabıka kaydı varmış'

Keskin, olayla ilgili sadece 1 kişinin tutuklandığını anlatarak, "Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istiyorum. Firma 'Bizim personelimiz değil, eski personelimiz' diyor. Hayır kendi personelleri. Sonuna kadar bu olayın arkasında olacağım. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışacağım. Bu personelin sabıka kaydı varmış. Avukatımız dosyayı inceledi. Savcılık dosyasını inceledi.

Olaya karışan, darbeden 25-30 kişiyi şirket avukatları temsil ediyor. Adamı darbettikleri yetmiyormuş gibi gelip utanmadan bir de hepsi şikayetçi oluyorlar. Melih vefat edene kadar ne bir açıklama ne bir özür ne bir telefon hiçbir şey yok. Öldüğünde de artık işin ucu kendilerine de dokunacağını anladıkları zaman açıklama yapma gereği duyuyorlar. 20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor. Eşim sadece kendini koruma altına almaya çalışmış" dedi.







