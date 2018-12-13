TV'lerden etik sözü

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RTÜK’ün güncellenen 20 maddelik etik ilkeleri, medyacılar tarafından imzalandı. İlkeler arasında "Milli iradeye saygı", "İnanç hassasiyeti", "İstismara yer vermeme" ile "Teröre hizmet etmeme" yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etik ilkeleri, medyacılar tarafından imzalandı.
Etik ilkeleri, medyacılar tarafından imzalandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) güncellenen 20 maddelik Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak, kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve medya hizmet sağlayıcıların katılımıyla Ankara'daki bir otelde düzenlenen törende "Televizyon İzleme Eğilimleri 2018" araştırmasının sonuçları açıklandı.

TEK ÖLÇÜT İZLENMEK DEĞİL

Ardından gerçekleştirilen Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkeleri töreninde TRT, A Haber, ATV, Akit TV, Doğuş Yayın Grubu, NTV, Kanal D, FOX TV, Habertürk, Beyaz TV, Bloomberg, CNN Türk, D Smart, Digitürk, Halk TV, Kanal 7, Ülke TV, Show TV, Star TV, TGRT, TV Net, TV8, TV5, 24 TV, 360 TV, Ulusal Kanal ile Anadolu Yayıncılar Derneği, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Televizyon Yayıncıları Derneği, Güç Telekom, Reklam Verenler Derneği, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Tivibu, Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği temsilcileri tarafından "yeni etik ilkeler" imzalandı. Medya hizmet sağlayıcıların "yayıncılığın toplumsal sorumluluk gerektirdiği bilinciyle izlenme/dinlenmeyi 'tek ölçüt' kabul etmeden yayınlarında uymayı taahhüt ettiğinin" aktarıldığı 20 maddelik etik ilkeler arasında, "Türkçe'nin doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasının yanı sıra", "Milli iradeye saygılı olma", "Toplumun inanç, değer ve hassasiyetlerini gözetme", "Ailenin bütünlüğünü ve sürekliliğini destekleme", "Kadını istismar eden içeriklere yer vermeme" ile "Terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmeme" yer alıyor.

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