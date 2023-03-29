|
Reklam
Reklam
Gündem

Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa sansürü: Binlerce Tweet gizlendi

Geçtiğimiz haftalarda HDP-CHP işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Ağıralioğlu'nun istifa kararı Yedili Masa'nın ajansı gibi çalışmaya başlayan Twitter tarafından sansürlendi.

09:35 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Twitter Yavuz Ağıralioğlu'nun etiketini gündemden düşürdü.

Twitter Yavuz Ağıralioğlu'nun etiketini gündemden düşürdü.

Yedili koalisyonda HDP-CHP'nin anlaşmaya varması üzerine TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek siyaset gündemine oturan Ağıralioğlu dün partisinden istifa etti.


İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu,
"Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum"
ifadelerini kullandı.

Binlerce Tweet atıldı

Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti.



Twitter'dan 'Ağıralioğlu' etiketine sansür

Ancak Twitter, bir kez siyasi bir operasyon ile Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesinin ardından gündem olan etiketi en çok konuşulan konular listesinden kaldırdı.



Geçtiğimiz hafta yine gündemden düşürmüştü

Twitter, benzer uygulamayı geçtiğimiz hafta Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından da gerçekleştirmişti. Ağıralioğlu yaptığı konuşmada CHP-HDP arasındaki kirli işbirliğini sert bir dille eleştirmiş ve kısa sürede gündem olmuştu. Twitter yine atılan binlerce Tweet'e rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürmüştü.



'Masada bize pusu kuruldu'

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek,
"Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız."
ifadelerini kullanmıştı.

'HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum'

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağıralioğlu,
"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz."
şeklinde konuşmuştu.


#Yavuz Ağıralioğlu
#Twitter
#sosyal medya
#Yedili Masa
#HDP
#seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.