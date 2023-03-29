Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa sansürü: Binlerce Tweet gizlendi

Twitter Yavuz Ağıralioğlu'nun etiketini gündemden düşürdü.
Yedili koalisyonda HDP-CHP'nin anlaşmaya varması üzerine TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek siyaset gündemine oturan Ağıralioğlu dün partisinden istifa etti.
Binlerce Tweet atıldı
Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti.
Twitter'dan 'Ağıralioğlu' etiketine sansür
Ancak Twitter, bir kez siyasi bir operasyon ile Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesinin ardından gündem olan etiketi en çok konuşulan konular listesinden kaldırdı.
Geçtiğimiz hafta yine gündemden düşürmüştü
Twitter, benzer uygulamayı geçtiğimiz hafta Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından da gerçekleştirmişti. Ağıralioğlu yaptığı konuşmada CHP-HDP arasındaki kirli işbirliğini sert bir dille eleştirmiş ve kısa sürede gündem olmuştu. Twitter yine atılan binlerce Tweet'e rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürmüştü.