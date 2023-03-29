Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa sansürü: Binlerce Tweet gizlendi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP-HDP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanarak partisine pusu kurulduğunu söylemişti. Katıldığı canlı yayında çok konuşulan bu açıklamalarına ilişkin konuşan Ağıralioğlu, " Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili yaptığı "Kırgınlık duymadım." yorumuna da yanıt veren Ağıralioğlu, " Bu ilk defa bir naziklikti." ifadesini kullandı.