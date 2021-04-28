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ADANA

Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü: 'Ben cani anne değilim' dedi

Adana'da çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'yi (4) öldürmekten yargılanan Selma Cice (30), 'Çocuklarını kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında son kez savunması alınan Selma Cice'nin "Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim" demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü: Ben cani anne değilim dedi
3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

21 Ekim 2018 tarihinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde ev hanımı Selma Cice, çiftçi eşi Cabbar Cice'nin evde olmadığı sırada çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'u boğazlarını keserek öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Komşuların bağırtıları duyup eve gelmesi üzerine acı olay ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Selma Cice, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuklarını kasten öldürmek' suçundan yargılanmaya başlandı. Davanın bugün gerçekleşen karar duruşmasına Selma Cice, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Baba Cabbar Cice'nin katılmadığı duruşmada tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Selma Cice.
DHA
Selma Cice.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'Çocuklarını kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, hakim ise dava ile ilgili araştırılacak başka husus olmaması nedeniyle taraflara son savunmalarını sordu.

Semanur Cice.
DHA
Semanur Cice.

'BEN CANİ ANNE DEĞİLİM'

Savunmasında çocuklarını öldürdüğü için pişman olduğunu aktaran Selma Cice, şunları söyledi:

"Eşimi, bana uyguladığı şiddet nedeniyle jandarmaya şikayet ettim. Ancak daha sonra çocuklarımı elimden alırlar, yuvam bozulur diye şikayetimi geri aldım. Çok pişmanım. İntihar etmek istedim. Keşke çocuklarımın yerine ben ölseydim. Yaşadıklarımdan dolayı yaptım, yaşadıklarımı kaldıramadım. Keyfi olarak yapmadım. Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim."

Mehmet Emin Cice.
DHA
Mehmet Emin Cice.

Cabbar Cice'nin avukatı ise sanığın çocuklarını yaş sırasına göre öldürdüğünü ve cinayetleri tasarladığını iddia etti. Sanık avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi için yeniden rapor alınmasını talep etti ancak mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Mahmut Cice.
DHA
Mahmut Cice.

Mahkeme, Selma Cice'yi çocuklarını öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum ederken, indirim yapılmadı.

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