Üç mahrem deşifre oldu

Son olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü TSK’daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli asker itirafçı olarak örgüt içerisinde kendilerine ‘abi’lik yapan 3 mahrem imamı deşifre etti. Deşifre olan mahrem imamların İstanbul’da ikamet etmesinden dolayı dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi..
22,5 YIL HAPİS İSTEMİ
Başsavcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 3 mahrem imam hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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