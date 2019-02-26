Gündem Üç şehirde ortak miting
POLİTİKA

Üç şehirde ortak miting

31 Mart seçimlerine 51 ilde ittifak yaparak giren AK Parti ve MHP’de ortak miting adresleri belli oldu. İttifak liderleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli mitingler için İzmir, Ankara ve İstanbul’da karar kıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan
Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan

İki lider İstanbul, Ankara ve İzmir’de birlikte seçmenin karşısına çıkacak. Cumhur İttifakı'nın ilk mitingi İzmir'de olacak. Erdoğan ve Bahçeli’nin 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor. İki lider İzmir'in ardından Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor. Ortak mitinglerle ilgili geçtiğimiz günlerde Bahçeli, “Ankara, İstanbul ve başka şehirler bizim de takvim uygun düşerse görüşülebilir. Aynen Yenikapı’daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir miting İstanbul’da ‘yıldırım’ gibi çakar” demişti.

Ortak mitinglerde parti bayraklarının yerine Türk bayrağı kullanılacak. Alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları olacak. Miting yapılan yerlerde arka fonda “Memleket İşi Gönül İşi” ile “Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar” kurumsal sloganları yer alacak. Alanda ise Cumhur İttifakı şarkıları çalınacak.

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