Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi Erzurum'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Eymen Günay, tedaviye alındı.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 16:16 Son Güncelleme: 26 Haziran 2020, 16:23 DHA