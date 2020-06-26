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Gündem Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi
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Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi

Üç yaşındaki Eymen fena haşlandı: Kardeşi üstüne çaydanlık devirdi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 10 aylık kardeşinin ayağa kalmak için tutunduğu ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar su, 3 yaşındaki Eymen Günay'ın üzerine döküldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan Eymen Günay, tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Minik Eymen'in tedavisi sürüyor.
Minik Eymen'in tedavisi sürüyor.

Hınıs ilçesinin Aliçavuş Mahallesi'nde yaşayan Yıldız- Semih Günay çiftinin 10 aylık bebeği Ali, mutfaktaki annesinin yanından emekleyerek set üstü ocağın yanına gitti. Ali bebek, daha sonra set üstü ocağa tutunarak ayağı kalkmak istedi. Ancak bu sırada ocaktaki çaydanlık devrilip içindeki kaynar su Eymen Günay'ın üzerine döküldü.

Kaynar su silah sayıldı
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Kaynar su silah sayıldı

Ciddi yanıklar oluştu

Minik Ali yara almadan kurtulurken, ağabeyi Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesi'ne götürülen Eymen Günay, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Eşini dövüp kaynar su döktü

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  • Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan küçük Eymen’in başı, kolları, ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3'üncü derece yanıklar olduğu bildirildi. Eymen Günay'ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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