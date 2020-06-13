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İSTANBUL

Uçağını Gülen’e sunmuş

Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Mansimov’un ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede yer alan tanık ifadelerine göre Mansimov’un FETÖ elebaşını ziyaret ederek Türkiye’ye dönebilmesi için kendi özel uçağını kullanabileceğini söyleyerek, “Uçağım burada hazır isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Mansimov’un ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Gurbanoğlu’nun FETÖ’nün tepe yöneticilerinden olan firari Akın İpek ve İhsan Kalkavan’ın yanı sıra Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu, örgütün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural’la da işyerinde görüştüğü vurgulandı.

EŞYALARINI MÜZEDE SERGİLEDİ

İddianameye göre Gurbanoğlu, 17-25 Aralık darbe girişimi öncesinde FETÖ ile tesis ettiği yoğun irtibatını, bu süreçten sonra da devam ettirdi. Gurbanoğlu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp kişisel eşyalarını alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket etti.

HER ZAMAN GÖTÜREBİLİRİZ

Soruşturmada ifade veren tanık A.A.’nın anlattıklarına göre Gurbanoğlu, elebaşı Fetullah Gülen’i 2009 veya 2010 yıllarında ziyaret etti. Burada Gurbanoğlu Gülen’e , “Ne zaman dönüyorsunuz?” diye sordu. Gülen ise, “Belli değil” cevabı verdi. Bu cevap üzerine Mansimov, “Uçağım burada hazır isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var” dedi.

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