Uçakta büyük panik: Pilot 'Yüksek süratle yaklaşma olacak' diyerek anons etti

Edinilen bilgiye göre, arızayı fark eden pilot Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak, arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi.