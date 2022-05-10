Uçakta büyük panik: Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf alarma geçirdi

Anadolujet'in Tel-Aviv - İstanbul seferini yapacak TK-7709 sefer sayılı 165 yolculu uçağı kalkış için pist başına ilerlemeye başladı.
Bu sırada iddiaya göre uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Yolcular durumu kabin ekibine söyledi.
Kaptan pilot, Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçak, güvenlik nedeniyle park yerine geri döndü.
Uçağa güvenlik güçleri geldi. Emniyet güçlerinin uçak içerisindeki kontrollerinin devam ettiği aktarıldı.
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak isteyenler için kredi paketlerini açıkladı. <br>
Erdoğan, konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını duyurdu.
Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ<br><br>\"İlk evim Konut Finansman Paketi\" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.<br>
TL'YE DÖNENE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ<br><br>\"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile döviz ve altın tasarrufu olan vatandaşların TL'ye dönüşünün teşvik edilerek uygun faizle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89<br><br>İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek \"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.<br>
KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR<br><br>Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor.
Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı.
“İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi”yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler.
Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.<br>
İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.
NE KADAR ÖDENECEK?<br><br>Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar değişiyor.<br>
100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.<br>
İşte kalem kalem ödeme tablosu şöyle:
İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ
GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ
Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplama: Çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev alma hayali kuranlara yönelik olarak müjdeyi duyurdu. Konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Kampanyaya göre vatandaşlar 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 120 ay vadeli konut kredileri için 0.89 ve 0.99 olarak iki farklı faiz oranı sunulacak. Peki kredi oranına göre geri ödeme nasıl hesaplanır? 0.89 ve 0.99 konut kredisi faiz oranına göre kim ne kadar geri öder? Konut kredi kampanyasından kimler, nasıl yararlanacak? İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinin detayları ve çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar tablosu...