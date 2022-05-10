Uçakta büyük panik: Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf alarma geçirdi

NE KADAR ÖDENECEK?<br><br>Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar değişiyor.<br>

İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.

Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.<br>

Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89<br><br>İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek \"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.<br>

TL'YE DÖNENE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ<br><br>\"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi\" ile döviz ve altın tasarrufu olan vatandaşların TL'ye dönüşünün teşvik edilerek uygun faizle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.

İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ<br><br>\"İlk evim Konut Finansman Paketi\" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.<br>

Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplama: Çekilecek krediye göre ödenecek taksit tutarları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev alma hayali kuranlara yönelik olarak müjdeyi duyurdu. Konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Kampanyaya göre vatandaşlar 2 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 120 ay vadeli konut kredileri için 0.89 ve 0.99 olarak iki farklı faiz oranı sunulacak. Peki kredi oranına göre geri ödeme nasıl hesaplanır? 0.89 ve 0.99 konut kredisi faiz oranına göre kim ne kadar geri öder? Konut kredi kampanyasından kimler, nasıl yararlanacak? İşte 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinin detayları ve çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutar tablosu...

