Gündem Kadir Gecesi ile dalga geçerek içkili paylaşım yapmıştı Pegasus çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz
3. SAYFA İSTANBUL

Kadir Gecesi ile dalga geçerek içkili paylaşım yapmıştı: Pegasus çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz

Pegasus Havayolu çalışanı O.T, sosyal medya hesabından içki içerken çekilmiş fotoğrafını Kadir Gecesi ile ilgili alaycı yorumda bulunarak paylaştığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Havayolu şirketi çalışanı O.T'nin serbest bırakılmasına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

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Haber Merkezi DHA
Kadir Gecesi ile dalga geçerek içkili paylaşım yapmıştı: Pegasus çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz
Dini değerlere hakaret eden Pegasus çalışanlarının "Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin" yazılı paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanı O.T. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen O.T. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BAŞSAVCILIK SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T'nin kaçma şüphesi olduğunu göz önüne alarak şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık, O.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

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