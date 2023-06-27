Ukrayna'da ortaya çıktı

Wagner lideri Yevgeni Prigojin tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi süresince ve hemen sonrasında ortalarda görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Ukrayna’da ortaya çıkarak kendisine karşı başlatılan kampanyalara meydan okudu. Prigojin’in isyan girişiminde bir numaralı hedef haline getirdiği Şoygu’nun, yayınlanan fotoğraflarda helikopterde teftiş yaptığı ve Rusya’nın Batı Kuvvetler Grubu (Zapad) olarak adlandırılan Ukrayna’daki birliklerin durumu hakkında bilgi aldığı görüldü. Bu durum, Prigojin’in taleplerine rağmen Şoygu’nun görevine devam ettiği ve Rusya Başkanı Vladimir Putin’in tam desteğine sahip olduğu şeklinde yorumlandı.

Sahaya hakimim mesajı

Rusya’nın Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda kanalının yayınladığı görüntülerde, Şoygu oldukça sakin davranışlar sergilerken, Savunma Bakanı’nın Batı birlikleri komutanı Yevgeni Nikiforov’dan Ukrayna’daki cephe hattı hakkında bilgi aldığı görülüyor. Şoygu’nun ayrıca Ukrayna’daki ordu bünyesinde kurulan yeni birliklerle ilgili bilgi aldığı ve komutanlara Ukrayna

ordusunun hareketlerini izlemeye devam edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Putin’in desteği mi?

Şoygu’nun Ukrayna’daki birliklerin yanında ortaya çıkarak görüntü vermesinin Putin’in Wagner lider Prigojin’e mesaj maiyeti taşıdığı kaydedildi. Prigojin, Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u hedef tahtasına koymuş, iki ismin “adaleti tesis edebilmesi için” kendisine teslim edilmesini istemişti. Paralı asker grubunun savaşçıları, Prigojin’in bu talimatını yerine getirmek için Moskova’ya doğru harekete geçmiş ancak yolda anlaşma sağlanmıştı. Putin’in Prigojin’e oldukça kızgın olduğu bilinirken, Şoygu’nun ortaya çıkan yeni görüntüleri, Rusya başkanının Şoygu’nun görevden el çektirilmesi yönündeki taleplere de bir cevap olduğu ve bunun kabul görmediği yorumları yapıldı.







