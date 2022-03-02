Gündem Ukraynadaki savaştan kaçan Türkler anlattı Dört gün boyunca sığınakta kaldık, altı gündür bisküvi ile besleniyoruz
İSTANBUL

Ukrayna'daki savaştan kaçan Türkler anlattı: Dört gün boyunca sığınakta kaldık, altı gündür bisküvi ile besleniyoruz

Ukrayna'daki savaşın ortasında mahsur kalan Türk vatandaşları, komşu ülkeler üzerinden hava ve kara yoluyla Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten THY'nin özel seferiyle İstanbul'a gelen Türkler, Ukrayna'dan kaçışlarını ve yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Bir aylık görev için eşiyle birlikte Kiev'de bulunan Cihan Kaya, "4 gün boyunca otelin sığınağında kaldık. 15 kişilik bir yere 50 kişi doluştuk yaşamak için" derken, eşi Gülistan Kaya ise "Çok zor günler yaşadık. Her gün bomba sesleriyle yatıp, kalktık. 6 gündür bisküvi ile besleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukraynadaki savaştan kaçan Türkler anlattı: Dört gün boyunca sığınakta kaldık, altı gündür bisküvi ile besleniyoruz
Basın mensuplarına konuşan Türkler, yaşadıkları zor günleri anlattı.

Rusya'nın başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna'daki savaştan kaçan bir grup Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın Bükreş uçağıyla saat 22.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaporttan geçen yolcular, bir süre bagaj bantında bekledi. Basın mensuplarına konuşan Türkler, yaşadıkları zor günleri anlattı.

DHA

Ukrayna'dan gelenler arasında Cihan ve Gülistan Kaya çifti de yer alıyordu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri bir havalimanında bir aylık bir görev için bulunan Cihan Kaya, Rus ordusunun başlattığı saldırı sırasında havalimanında görevde olduğunu belirtti.

DHA

"4 GÜN BOYUNCA OTELİN SIĞINAĞINDA KALDIK"

Kaya, "Gece 3 gibi bombalama başladı. Bir anda barut kokusunu hissettik. Kaçmaya çalıştık. Bir araç bulduk ve güvenlik bir şekilde otele attık kendimizi. Resmen insanlık dramı yaşanıyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Bir süre sonra para pul; hiçbir şeyin önemi kalmıyor. 4 gün boyunca otelin sığınağında kaldık. 15 kişilik bir yere 50 kişi doluştuk yaşamak için. Günlerce elçiliğimize ulaşmaya çalıştık. Daha sonra elçiliğimize ulaştık" dedi.

Gülistan Kaya ise yaşadıkları zor günleri, "Her gün bomba sesleriyle yatıp, kalktık" diyerek anlattı. Kaya şunları söyledi:

  • "Bir süre otelin sığınağında kaldık. Özel ihtiyaçlarımız için nöbetleşe odalarımıza gittik. Sığınakta kaldığımızda bomba sesleri gelmiyordu. Yemek yok. Marketler kapalıydı. 6 gündür bisküvi ile besleniyoruz. Çok zor şartlar altındaydık. Elçiliğe ulaşabilmemiz çok zor oldu. Bir kamyonun arkasına bindik ve o şekilde elçiliğe gittik. Sonunda bizi elçiliğe götürdü. Orada Türk bayrağını görünce gerçekten o güveni hissettik. Sonra orada bizi otobüslere bindirdiler. 14 saat boyunca Romanya sınırına ulaştık. Ukrayna'dan uzaklaştıkça içimiz rahatladı. Kiev hayalet şehre dönmüştü."

DHA

Aktarmalı olarak Dominik'e gitmek için Kiev'de bulunan Yaşar Özer de savaşın ortasında kalanlardan biri. Özer de, "Bomba sesi duymasak bile bilinçaltımızın bizi uyandırdığı bir süreç yaşadık. Birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. Bizim için unutulamayacak günlerdi. Oradaki insanlara Allah sabır versin. Ailemi görmek benim için en büyük umut" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
DÜNYA
İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti
Dev markalardan Rusya hamlesi

Dev markalardan Rusya hamlesi

Tek tek ​üretimlerini ve satışlarını durduruyorlar.
Binlerce Porshe denizin dibinde

Binlerce Porshe denizin dibinde

Okyanusta 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı.
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

'Ukraynalı mültecileri<br>kabul etmeye hazırız'

'Ukraynalı mültecileri
kabul etmeye hazırız'

Suriyeli mültecileri ölüme iten Yunanistan'dan iki yüzlü açıklama.
'Dört gün boyunca<br>sığınakta kaldık'

'Dört gün boyunca
sığınakta kaldık'

Savaştan kaçan Türkler anlattı: Altı gündür bisküvi ile besleniyoruz.
Savaştan kaçanları<br>ülkeye almadılar

Savaştan kaçanları
ülkeye almadılar

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı.
Denizli'de<br>eski koca dehşeti

Denizli'de
eski koca dehşeti

​Boğarak öldürdü, cesedi çuvala koyup ormana gömdü.

Savaş kanlı ve uzun olacak.
Rusya'nın duyurusu<br>sonrası kaçış başladı

Rusya'nın duyurusu
sonrası kaçış başladı

​Tren istasyonlarında izdiham meydana geldi.

​Birçok gerçek açığa çıkacak.
'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

​ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında konuştu.

​İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak.

​Halk sokak savaşına hazırlanıyor.

​Hanede yüzde 14 esnafa yüzde 25.

​Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı.

​TCG Anadolu denize açıldı.

​Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.