Gündem Ukraynadan kaçan Türkler anlatıyor Türk pasaportu önümüzü açtı
ANKARA

Ukrayna'dan kaçan Türkler anlatıyor: Türk pasaportu önümüzü açtı

Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’da yaşayan birçok vatandaş ülkeyi bırakıp kendi imkanlarıyla göç etmek zorunda kaldı. Göç eden ailelerden biri de iş insanı Batuhan Ekşioğlu. Ailesiyle birlikte savaş bölgesinden kaçan Ekşioğlu yaşadıklarını anlattı.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ukraynadan kaçan Türkler anlatıyor: Türk pasaportu önümüzü açtı
Batuhan Ekşioğlu

Rusya’nın işgali sonrası Ukrayna’da yaşayan birçok vatandaş ülkeyi bırakıp kendi imkanlarıyla göç etmek zorunda kaldı. Göç eden ailelerden biri de iş insanı Batuhan Ekşioğlu. Ailesiyle birlikte savaş bölgesinden kaçan Ekşioğlu yaşadıklarını anlattı. Ekşioğlu, Türkiye’nin Ukrayna’ya sattığı ve ülke genelinde büyük bir sempatiye neden olan Bayraktar TB2 İHA’ları nedeniyle askerlerin kendilerine zorluk çıkarmadığını söyledi.

HER 5 KİLOMETREDE BİR KONTROL NOKTASI

Ülke genelinde her 5 kilometrede bir kontrol noktasının oluşturulduğunu aktaran Ekşioğlu, uzun süren kontrol işlemlerinde Türk pasaportunun kendilerine kolaylık sağladığını söyledi. Ekşioğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Uzun süre bekleyenler oluyordu. Türk pasaportum ve Bayraktar sayesinde kötü muameleyle karşılaşmadım. Slovakya’dan Avrupa’ya geçtik. Hollanda’da iş bağlantılarım vardı. Buraya geldik. Çocuklar okula başladı.”

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