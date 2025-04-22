Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam’da: ‘Neleri daha iyi yapabileceğimizi konuşacağız’

Ulaşımın önemini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Eğer bir yerlere ulaşamazsak, birbirimize kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Bu 2 günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabileceğimizi, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız.” ifadelerini kullandı.





“Neleri Daha İyi Yapabileceğimizi 2 Gün Boyunca Konuşacağız”





İki ülke arasındaki sınır uzunluğunun da ulaştırma noktasında taşıdığı önemi vurgulayan Bakan Uraloğlu, “En uzun sınıra sahip 2 ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere de ulaşmamız lazım. Havacılık, karayolu taşıması, deniz yolu, demiryolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabileceğimizi 2 gün boyunca konuşacağız.” açıklamasında bulundu.





“Ülkelerimiz Arasında Tesis Edeceğimiz Güzel İlişkiler Bölgemizdeki Barışa Katkı Sağlayacaktır”





Bakan Uraloğlu, Bakan Bedir’in beş yıllık bir bakanlık tecrübesi olmasının ve Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerine verdiği kıymete dikkati çekerek “Kendisinin bu bakanlıkta olması iki ülke için şanstır. Ülkelerimiz arasında tesis edeceğimiz güzel ilişkiler hem iki ülkenin gelişmesine hem de bölgemizdeki barışa katkı sağlayacaktır.” dedi.





Bakan Bedir’in “ikinci ülkenize hoş geldiniz” ifadelerini kullanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, mevkidaşını Türkiye’ye de davet etti.





İki Günlük Yoğun Program





Bakan Uraloğlu, 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Suriye temaslarının ilk gün programı kapsamında, bugün Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu ayrıca, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nu da ziyaret edecek.





Şam ziyaretinin ikinci gününde Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile de ikili görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Uraloğlu, 2 günlük programı kapsamında ulaşım ve haberleşme alanlarında yapılabilecekler ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde istişarelerde bulunacak.











