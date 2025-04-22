IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini de yukarı yönlü revize etti.

2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngören IMF bu oranı yüzde 2,7’ye çıkardı.

IMF son raporunda Türkiye'nin 2025 enflasyon beklentisini ise yüzde 35,9 olarak açıkladı.

Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü.

2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi.

Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1,2 olarak belirtildi.