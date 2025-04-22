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IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

16:2622/04/2025, Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Yayınlanan rapora göre, Türkiye'nin 2025 yılına dair büyüme beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye revize edildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı.


IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini de yukarı yönlü revize etti.


2025'te Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2,6 olarak öngören IMF bu oranı yüzde 2,7’ye çıkardı.


Enflasyon tahmini


IMF son raporunda Türkiye'nin 2025 enflasyon beklentisini ise yüzde 35,9 olarak açıkladı.


Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 enflasyon oranı ise yüzde 22,8 olarak öngörüldü.


İşsizlik beklentisi


2025 için işsizlik tahmini yüzde 9,4, 2026 için de yüzde 9,2 olarak tahmin edildi.


Cari açığının GSYH'ye oranı tahmini


Cari açığın GSYH'ye oranı ise hem 2025 hem de 2026 için yüzde 1,2 olarak belirtildi.


Küresel büyüme tahmini düştü


IMF, küresel büyüme tahminini ise yüzde 3,3’ten yüzde 2,8’e çekti.




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