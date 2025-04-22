Sivas Ticaret Borsası 2025 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Canlı tosunun önceki yıl 280 TL olan kilogram fiyatı bu yıl 350 TL olarak tespit edildi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kentteki kurbanlık fiyatları ve kesim hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2024 yılındaki fiyatlar
Kurban alımında dikkat edilmesi gereken hususlar
Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Başkan Karakaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
"Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Sivas Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı mezbaha ve kombinelerde, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor."
Karakaya, kurbanlık hayvanların küpeli olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.
Et çekiminde merdiven altı uyarısı
Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya şunları ilave etti:
- "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı."