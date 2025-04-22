Sivas'ta ki besiciler ve kombina sahipleriyle yapılan toplantının ardından belirlenen fiyatları kamuoyuyla paylaşan Karakaya, "Tosun canlı kilogram fiyatı 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 330 TL, inek 280 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 350 TL olarak belirlendi. Kombinalarda uygulanacak kesim ücretleri ise büyükbaş hayvan için 7 bin 500 TL, küçükbaş hayvan için 2 bin TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama ücreti 7.500 TL, et çekim ücreti ise kilogram başına 20 TL olarak kararlaştırıldı" dedi.