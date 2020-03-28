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POLİTİKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan devraldı.

Haber Merkezi İHA
Adil Karaismailoğlu, görevi Mehmet Cahit Turhan'dan devraldı.
Adil Karaismailoğlu, görevi Mehmet Cahit Turhan'dan devraldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan devraldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Eylül ayı sonu itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakan Cahit Turhan’ın teveccühü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı.

Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Karaismailoğlu, “Çok değerli Bakanımızın çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik” dedi.

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Karaismailoğlu, Bu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenine layık olmaya gayret göstereceğini ifade ederek, “Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve Hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına yine her zaman çok teşekkür ediyorum” dedi.

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“Emaneti yeni bakanımıza devrediyorum”


Görevi devreden Bakan Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet yaptıklarını belirterek, “Bu görevler kutsal görevler, bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Bu görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu’na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Turhan, görev yaptığı yaklaşık 20 aylık süre içerisinde Bakanlık içerisindeki görevlerini çalışma arkadaşları ile birlikte yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Turhan, hizmet kervanının durmayarak devam edeceğini ifade etti.

“Koronavirüs noktasında tedbirlerimizi erkenden aldık”


İçinde bulunulan koronavirüs salgını noktasında da Türkiye’nin dünya geneline göre daha az etkilendiğini belirten Turhan, bunun en önemli nedeninin geç kalmadan alınmış olan tedbirlerin uygulanması olduğunun altını çizdi.

Turhan, “Tabi ki bizim bakanlığımız bu ülkede milletin devletten beklediği projelerin, hizmetlerin önde geldiği bakanlıklardan biridir. Bu süreç içerisinde de gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı ulaşımda özellikle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüş ve düzenlemiştir. Hamdolsun bugün ülkemizdeki bu kararların uygulanması ile sosyal ve ekonomik yaşantıda çok önemli sıkıntı yaşamadık. Biz bundan sonra da Bakanlık olarak Hükümetimizin aldığı kararları hep birlikte uygulayarak bu afetten en az bedel ödeyerek kurtulmanın gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu görevi bırakırken Sayın Bakanımızın hoşgörüsüne sığınarak bu naçizane ifadeleri paylaşma gereği duydum. Sayın Cumhurbaşykanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sizlerle ve yeni Bakanımızla birlikte, onun kaptanlığında daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kaydetti.

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