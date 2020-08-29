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POLİTİKA

Ülke çapında on binlerce personelle dev uygulama: Her yer didik didik arandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı, ikisi çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı, 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye genelinde on binlerce personelle dev uygulama gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde on binlerce personelle dev uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulaması gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama
GÜNDEM
Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Hedef odaklı risk analizi

Uygulama, 10:00-12:00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde,15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

İstanbul'da huzur uygulaması: 3 saatte 10 bin kişiye GBT yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da huzur uygulaması: 3 saatte 10 bin kişiye GBT yapıldı

  • 21:00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi. Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
OYNAT 00:32
İstanbul'da 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı
''Türkiye Güven Huzur' asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Aranan 1281 kişi yakalandı

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-10) uygulamasında; çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı. 2’si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 1.488 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 336 şahıs gözaltına alındı. 186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı. 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi. 146 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 1 iş yeri kapatıldı.

Tabanca, kaçak içki, uyuşturucu

Ayrıca 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, (704) adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 22.675 gr esrar, 49,8 gr eroin, 14 gr kokain, 653,1 gr bonzai, 3.000 gr metanfetamin, 1.382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13.750 gr kaçak tütün, 1.153 litre kaçak/sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.

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Kent genelinde yapılan uygulamaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Foto Film, Deniz Limanı ile Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.
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Uygulama çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, alışveriş merkezleri gibi şehrin pek çok yerinde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında trafik kontrolleri de yapılırken polis helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.
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Uygulamaya Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı ve çalışmanın 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.
"Türkiye Güven Huzur-10" uygulaması
Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, kentin 39 ilçesinde polis ekiplerince denetimler yapılıyor.

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