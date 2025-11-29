Yeni Şafak
Uludağ'a kar yağdı: Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü

17:4129/11/2025, Cumartesi
DHA
Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı. Öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor.


Pazar günü öğle saatlerinde yeniden başlaması beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor.


Uludağ’da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi.



#Uludağ
#kar
#kayak
