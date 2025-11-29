Uludağ'a kar yağdı: Hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü

Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor.