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ANKARA

Kar ve kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Adana, Hatay, Antalya, Manisa hava durumu

Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

IHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı bekleniyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla Marmara’da kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Büyük illerde hava durumu tahminleri

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 13
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 16
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.) 14
  • Adana: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 16
  • Antalya: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğusu ile batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 20
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 20
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

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