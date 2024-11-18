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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı: 8 milyon araca uygulanacak

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı yapıldı: 8 milyon araca uygulanacak

14:1418/11/2024, Pazartesi
AA
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Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan akaryakıttaki vergi kaybını önlemeye yönelik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı tamamlandı.

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre,
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi.


Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.



8 milyon ticari araca uygulanacak


Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.


TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.


Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.




#akaryakıt
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#TTB

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