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Ümit Özdağ Millet İttifakı'na verdi veriştirdi: Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler

Seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yenilgiden Millet İttifakı'ndaki diğer partileri sorumlu tuttu. Partisinin Altılı Masa'yı değil, Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını ancak diğer partilerin buna karşı çıktığını anlattı. Özdağ, "Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler ama oy gelmemesini sağlayacak şekilde tavır aldılar." dedi.

10:23 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinden Millet İttifakı'ndaki diğer partileri sorumlu tuttu. FOX TV canlı yayınına katılan Özdağ, Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştirdi.

Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler

Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını ancak diğer partilerin buna karşı çıktığını ifade eden Özdağ, şu açıklamalarda bulundu:

Altılı Masa'dakiler benim elimi tutmasalardı, önümü kesmeselerdi seçimi kazanma şansımız olurdu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştık ama Altılı Masa benim İçişleri Bakanı olacağım hususunun açıklanmasına karşı Kemal Bey'e çok ağır baskı uyguladı. Sanki seçimi kazanmak istemiyorlar.
Biz Altılı Masa'yı desteklemedik biz Kemal Bey'i destekledik. Altılı Masa'nın ortaya koyduğu protokollerin arkasında olmamız mümkün değil.

"Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler"

Bu arkadaşlar Kemal Bey'i böyle taciz etmeselerdi, baskı altına almasalardı biz çıkıp son üç buçuk gün 'Evet Zafer Partisi hükümette yer alacak.' derdik.
Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler ama oy gelmemesini sağlayacak şekilde tavır aldılar.




#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Kemal Kılıçdaroğlu
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