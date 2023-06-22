Ümit Özdağ Millet İttifakı'na verdi veriştirdi: Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile imzaladığı ve 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini belirttiği protokole ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.