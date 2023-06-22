Ümit Özdağ Millet İttifakı'na verdi veriştirdi: Kemal Bey'in yanındakiler bir tane oy getirmediler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinin ardından Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim yenilgisinden Millet İttifakı'ndaki diğer partileri sorumlu tuttu. FOX TV canlı yayınına katılan Özdağ, Altılı Masa'yı sert sözlerle eleştirdi.
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler
Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı konusunda anlaştıklarını ancak diğer partilerin buna karşı çıktığını ifade eden Özdağ, şu açıklamalarda bulundu: