Ümit Özdağ 'Suriyelilere ait Türkler giremiyor' dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi

Suriyeli sığınmacılarla ilgili sürekli yanlış bilgiler vererek halkı kışkırtmaya çalışan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, dün Gaziantep'te Suriyelilere ait olduğunu iddia ettiği gazinonun önüne giderek video çekti. Twitter hesabından videosunu paylaşan Özdağ, gösterdiği binaya Türklerin girmesinin yasak olduğunu öne sürdü.

GAZİANTEP'TEKİ GAZİNONUN SAHİBİ TÜRK ÇIKINCA PAYLAŞIMI SİLDİ

Özdağ'ın yeni iddiası, kısa süre içerisinde binlerce paylaşım ve görüntülenme aldı. Birtakım muhalif kullanıcılar Suriyelilere ve hükümete nefret dolu ifadeler sarf etti.

Gaziantep'teki gazinonun sahibi Halil K. isimli bir Türk çıkınca Özdağ paylaşımını hemen sildi.

Özdağ, gerçek olmadığı anlaşılan bir Suriyeli iddiası sonrası yine tekzip yayınlamadı.

"TÜRKLERİN GİRMESİ YASAK OLAN BİR KULÜP BURASI"

Özdağ'ın paylaşımında tahriklerle dolu sözler kullanarak, "Evet şimdi Gaziantep'in merkezindeyiz. Atatürk Meydanı'na çok yakın bir yerdeyiz. Burası bir ara sokak. Gördüğünüz gibi bir gece kulübü, gazino var. Suriyelilere ait. Türklerin girmesi yasak olan bir gece kulübü burası. Gaziantep, 700 bin Suriyelinin baskısı olması dışında bir de böyle bir ayrışmayı her bağlamda yaşıyor" dedi.

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"GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ"

Ardından propagandasını yapan Ümit Özdağ, bir adım daha ileri gitti ve Suriyeli sığınmacıların çok sayıda Batılı devletin statüko mücadelesi yürüttüğü ve iç savaşın sürdüğü Suriye'ye zorla gönderileceğini belirtti.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Suriyeliler Suriyeli esnaftan alışveriş yapıyor. Türk esnafla alışverişleri ve irtibatları yok. Bu şehirde görülen her geçen gün mesafenin açıldığı. Onun için biz Zafer Partisi olarak Gazianteplilere, Şanlıurfalılara ve bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesi ile bir senede hepsini vatanlarına gerekirse zorla yollayacağız."

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OYNAT 00:59 Ümit Özdağ'ın siyasete alet ettiği çocuğun annesi konuştu: Kesinlikle böyle bir şey yok Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Konya'da Suriyelilerin yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü çocuğun annesi konuştu. KON TV'ye açıklamalarda bulunan Medine Candan, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Bana böyle lanse edildiği için annelik içgüdüsüyle o videoyu çektim. Zafer Partisi'nden gelenlere konuşmak istemediğimi söyledim. 'Ailelerimizi karıştırmalarını istemiyorum' dedim' sözleriyle, Özdağ'ın provokasyonuna tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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