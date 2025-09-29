Yeni Şafak
Ümraniye özgürlük için yürüdü: On binler tek yürek oldu

16:3029/09/2025, Pazartesi
Kalabalık, yürüyüş güzergâhı boyunca cadde ve sokakları tamamen doldururken yürüyüşün büyüklüğü Ümraniye tarihinde benzeri az görülen bir toplumsal birlikteliği ortaya koydu.
Kalabalık, yürüyüş güzergâhı boyunca cadde ve sokakları tamamen doldururken yürüyüşün büyüklüğü Ümraniye tarihinde benzeri az görülen bir toplumsal birlikteliği ortaya koydu.

Ümraniye’de, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen Gazze Yürüyüşü, adeta bir insan seline dönüştü. On binlerce kişinin ve otuza yakın STK’nın katıldığı yürüyüş, tarihi bir dayanışma mesajına sahne oldu. Haldun Alagaş Spor Kompleksi önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda sona erdi.

Ümraniye Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve on binlerce vatandaşın katılım gösterdiği Gazze Yürüyüşü, Haldun Alagaş Spor Kompleksi önünden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar sürdü. Saat 16.30’da başlayan yürüyüşte, Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan on binlerce kişi, hep bir ağızdan “Nehirden denize özgür Filistin”, “Dünya 5’ten büyüktür’’ “Gazze yalnız değildir” ve “Zulme sessiz kalma” sloganları eşliğinde yürüdü.


Kalabalık, yürüyüş güzergâhı boyunca cadde ve sokakları tamamen doldururken yürüyüşün büyüklüğü Ümraniye tarihinde benzeri az görülen bir toplumsal birlikteliği ortaya koydu.


Yürüyüşe katılan Başkan İsmet Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gazze’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Bugün burada on binlerce vatandaşımızla birlikte, Filistin’in yalnız olmadığını bir kez daha gösterdik. Ümraniye olarak daima mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz”


Başkan Yıldırım ayrıca etkinlik sırasında, Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’nda yer alan aktivist Said Ercan ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Yapılan bağlantıda, Gazze’deki son durum ve uluslararası sivil inisiyatiflerin çalışmaları hakkında bilgi alındı. Katılımcılar, bu bağlantı aracılığıyla Filistin halkına uzanan dayanışma elini bir kez daha hissetti.


Yürüyüş ardından düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Hafız Yusuf Bereket’in kıraatinin ardından, Filistinli kanaat önderi Muin Naim ile protokol üyeleri katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda Filistin halkına destek vurgulanırken birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Program, sanatçı Mehmet Ali Aslan’ın seslendirdiği ezgiler ve ardından yapılan dualarla program sona erdi.


Ailelerin, gençlerin, çocukların ve yaşlıların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, duyarlılığı ve coşkusuyla hafızalara kazındı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin yalnızca birer gösteri değil, güçlü bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayarak benzer programların artarak sürmesini temenni etti.



