Türkiye'de gol yemeyen bir takım var

16:2029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
DHA
Lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek takım oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek 4'te 4 yapan lider Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım içinde kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak alkış topladı.

Oynadığı müsabakalarda sırasıyla Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı.

Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. 

Bu periyotta rakip fileleri 9 kez sarsan Uşak temsilcisinde 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Uşak, 3. Lig'de grubundaki Karşıyaka'yla birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri konumunda.

