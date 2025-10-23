Üniversite ve STK’lar Gazze için bir arada

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğiyle düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteli Gençlik Buluşması “STKFest 2025” Halkalı’daki İZÜ Kampüsü’nde başladı. Açılış kapsamında, “Gazze İçin Umut Fidan Dikimi” ve “Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye’de sivil toplum bilincinin güçlü bir geleneğe dayandığını belirterek, “Sivil toplum kuruluşlarının hedeflerine ulaşabilmesi için gönüllülere ihtiyaç var. Gençlerle STK’ların buluşması, ülkemizin dünya vicdanına öncülük etmesi açısından çok önemli” dedi.