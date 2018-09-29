Üniversitelerin yüzde 85’i doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, 2017'de genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki yüzde 76,5 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 84,72'ye yükseldiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, yapılan rasyonel planlamalar, bu yıl program kontenjanlarının doluluk oranlarında artış sağlarken ek yerleştirmede yerleşen aday sayısının da bir önceki yıla göre daha olumlu düzeyde olmasını beraberinde getirdi. Ek yerleştirme sonucunda, adayların üniversitelerin örgün eğitim kontenjanlarına yerleşme oranı yüzde 41,2; boş kontenjan sayısı ise 114 bin 655 oldu. YKS ek yerleştirmeleri ile üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

AÇIKÖĞRETİMDE DE İYİLEŞME SAĞLANDI

Devlet üniversitelerinin lisans programlarına 15 bin 335 aday, ön lisans programlarına da 47 bin 739 aday yerleşti. Vakıf üniversitelerinde ise lisans programlarına 3 bin 147 aday yerleşirken 12 bin 712 aday da ön lisans programlarına kayıt hakkı kazandı. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri için lisans ve ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı arttı. Sonuçlara göre, istihdam imkanı fazla olan programlara bir yöneliş olduğu ortaya çıktı. Ön lisans programlarındaki yüksek doluluk oranı da bunu gösterdi. Açıköğretim programlarına ek yerleştirmede 22 bin 581 aday yerleşti. Açıköğretimde de örgün öğretimde olduğu gibi iyileşme sağlandı.

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