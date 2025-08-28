Yeni Şafak
Üniversiteli Celal'in acı ölümü: Okul harçlığını çıkarmak isterken canından oldu

11:5928/08/2025, Perşembe
DHA
Çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen üniversiteli Celal öldü.
Çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen üniversiteli Celal öldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen üniversite öğrencisi Celal Türkaslan, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren okul inşaatında çalışan Celal Türkaslan (20), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Türkaslan, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Türkaslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.


Türkaslan'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olduğu, okul harçlığını çıkarmak için yaz tatilinde inşaatta çalıştığı öğrenildi. Türkaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'nin Tomarza ilçesine gönderildi.


Celal Türkaslan’ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından Cücün Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

