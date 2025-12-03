Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Otomobille TIR çarpıştı: Ünlü doktor Zülfü Aktaş hayatını kaybetti

Otomobille TIR çarpıştı: Ünlü doktor Zülfü Aktaş hayatını kaybetti

07:473/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.



Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.







#zülfü akşit
#doktor
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı 3 Aralık 2025: İstanbul’da su seviyesi kritik eşiğin altında