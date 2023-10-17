|
Gündem

Ünlülerin ve medyanın İsrail yanlısı tutumunun ardında yatanlar: Nedim Şener 'işlerini bitirirler' deyip anlattı

Gazeteci Nedim Şener, tvnet canlı yayınında, uluslararası medya kuruluşları ve ünlü isimlerin işgalci İsrail'e verdiği desteğin ardında yatanları anlattı. Batı'nın askeri ve medya olmak üzere iki büyük gücü olduğunu vurgulayan Şener, "ABD ünlüleri İsrail'e destek mesajı atmak zorunda, yayınlamazsa işini bitirirler." diye konuştu. Şener, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazdıkları nedeniyle nasıl sansüre uğradığını da anlattı.

Hüseyin Berk
00:54 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Nedim Şener

Nedim Şener

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan İngiliz yayın organı The Guardian da masum Filistinlileri katleden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çizen 42 yıllık karikatüristi Steve Bell'i kovdu. Ünlü karikatüristin işten atılma nedeni olarak 'Yahudi düşmanlığı' gösterildi.

Gazeteci Nedim Şener, Serhat İbrahimoğlu'nun sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Net Bakış programında yaşananlara değindi.



"Ünlüler İsrail'e destek mesajı atmak zorunda, yayınlamazsa işini bitirirler"

Batı'nın iki büyük gücü olduğunu ve bunların askeri ve medya gücü olduğunu vurgulayan Şener,
"Batı, askeri gücü yanında medya gücünü de kullanıyor. Bu alanın gerçek bazlı noktaya çekilmesi gerekiyor. ABD ünlüleri İsrail'e destek mesajı atmak zorunda, yayınlamazsa işini bitirirler.
" diye konuştu.

"İstediklerini yazsaydık milyonlarca etkileşim alırdık"

Milyonlarca takipçisi olan kişisel sosyal medya hesabından yazdıkları nedeniyle de sansüre maruz kaldığını belirten Şener,
"Hesaplarımı kapatmadıklarına şükrediyorum. 4-5 aydan beri takipçi sayım bir tane artmaz mı? Artmıyor. Aynı rakamda tutuyorlar. Görüntülenmeyi inanılmaz şekilde kısıtlıyorlar. Çünkü soykırımcı, katil İsrail yazıyoruz. Eğer küresel medyanın yalanlarını paylaşsak milyon görüntülenme alırdık."
ifadelerini kullandı.

"Bütün o camiayı sözleşmelerle kendilerine öyle bir bağlıyorlar ki bir tanesi konuşamıyor"

"Bununla ilgili özel eğitimler veriyorlar. Yalan nasıl yayılır, bunların kurslarına gitmen lazım. Fonlar var seni yurt dışına davet edip eğitim veriyorlar."
diyen Şener sözlerinin devamında şunları ifade etti:
"Sonra da fenomen haline geliyorlar. Batı'nın bir askeri gücü, iki medya gücü. Bu alanın gerçek bazlı noktalara çekilmesi gerekiyor. Çok basit, kimyasal silah yalanını bu medya üzerinden yaydılar öylece gitti. Dikkat ediyor musunuz? Atatürk belgeseli hazırlayan bir kanal vardı, sonra yayından kaldırıldı falan. Ünlüler bir şey yazmıyor denilerek eleştirildi. Bütün o camiayı sözleşmelerle kendilerine öyle bir bağlıyorlar ki bir tanesi konuşamıyor. Konuşsunlar, İngiliz karikatüristin başına gelen olur. İşini bitirirler meslekte barındırmazlar. ABD ünlüleri İsrail'e destek mesajı atmak zorunda, yayınlamazsa işini bitirirler."

Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı
Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.


#Nedim Şener
#İsrail
#Filistin
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor