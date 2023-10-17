Ünlülerin ve medyanın İsrail yanlısı tutumunun ardında yatanlar: Nedim Şener 'işlerini bitirirler' deyip anlattı

Nedim Şener
ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.
Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.
Öte yandan İngiliz yayın organı The Guardian da masum Filistinlileri katleden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu çizen 42 yıllık karikatüristi Steve Bell'i kovdu. Ünlü karikatüristin işten atılma nedeni olarak 'Yahudi düşmanlığı' gösterildi.
Gazeteci Nedim Şener, Serhat İbrahimoğlu'nun sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Net Bakış programında yaşananlara değindi.