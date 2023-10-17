Ünlülerin ve medyanın İsrail yanlısı tutumunun ardında yatanlar: Nedim Şener 'işlerini bitirirler' deyip anlattı

"Sonra da fenomen haline geliyorlar. Batı'nın bir askeri gücü, iki medya gücü. Bu alanın gerçek bazlı noktalara çekilmesi gerekiyor. Çok basit, kimyasal silah yalanını bu medya üzerinden yaydılar öylece gitti. Dikkat ediyor musunuz? Atatürk belgeseli hazırlayan bir kanal vardı, sonra yayından kaldırıldı falan. Ünlüler bir şey yazmıyor denilerek eleştirildi. Bütün o camiayı sözleşmelerle kendilerine öyle bir bağlıyorlar ki bir tanesi konuşamıyor. Konuşsunlar, İngiliz karikatüristin başına gelen olur. İşini bitirirler meslekte barındırmazlar. ABD ünlüleri İsrail'e destek mesajı atmak zorunda, yayınlamazsa işini bitirirler."