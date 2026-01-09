Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar çiftlikteki saman balyalarını yaktı

Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar çiftlikteki saman balyalarını yaktı

00:409/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Çiftlikte yangın çıktı
Çiftlikte yangın çıktı

Konya'daki bir çiftlikte unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftlikte unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarının yanmasına neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarını tutuşturdu. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine adresi çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Bunun üzerine mahallesi sakinleri de traktörler ve su tankerleriyle, itfaiye ekiplerine yardım etti. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Maddi zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




#Yangın
#Saman
#Çiftlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak