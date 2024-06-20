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Ünye'de stratejik yatırım: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 5 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, tersane yatırımı amacıyla tahsisi kararlaştırıldı.

09:50 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Ordu'nun Ünye ilçesinde tersane alanı içinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 4 bin 820 metrekare taşınmaz, tersane yatırımı için tahsis edilecek.


Yatırımcı, söz konusu alan üzerinde tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek. Yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilecek ön izin süresinde yatırımcı tarafından alınacak.


Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.


Tersane amaçlı yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli bilgi ve belgelerle başvurularını 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle kurumun Ankara/Emek'teki adresine teslim edecek.


Başvurular, oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilerek, uygun görülen yatırım dosyaları ilgili mevzuat kapsamında artırma ihalesi yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek.


Şehidimiz Murat Atar’ın görev öncesi eğitime giderken el salladığı görüntüler duygulandırdı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahramanımız Er Murat Atar'ın, görev öncesi eğitim için İzmir'e geçirildiği görüntüler ortaya çıktı. 24 Temmuz 2023’te arkadaşları tarafından uğurlanarak yola çıkan Atar’ın, Samsun’un Terme ilçesinde otobüse bindiği sırada el salladığı anlar izleyenleri duygulandırdı. Bekar olan şehidimiz Atar'ın 8 aylık eğitiminin ardından 2 ay önce göreve başladığı öğrenilirken, babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.




#Ordu
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#Tersane
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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