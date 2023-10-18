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Üsküdar’da TOMA'nın da karıştığı 14 araçlı zincirleme kaza: Bir yaralı

Üsküdar'da freni tutmayan ve siren çalarak ilerleyen TOMA, önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Toplamda 14 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonucu çok sayıda araçta maddi hasar oluşurken, Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde trafik kilitlendi.

Semih Bozkuş
20:39 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üsküdar'da zincirleme kaza.

Üsküdar'da zincirleme kaza.

Üsküdar’da 14 aracın karıştığı zincirleme kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 13 araç ve bir TOMA’nın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.


Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halindeyken freni tutmadığını fark eden TOMA aracı, siren çalarak ilerledi. Oldukça süratli giden TOMA aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. TOMA aracını fark eden sürücüler kazadan kaçamadı. Arkadan gelen ve kazayı fark edemeyen diğer otomobiller ise kaza yapan araçlara çarptı. 11 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosikletli bölgedeki hastaneye sevk edildi. Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde trafik kilitlendi. Araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.



“Kaçmaya çalıştım, kaçamadım”


Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cüneyt Ergüven, “Ümraniye’den siren çalarak geliyordu, alt geçidi geçtikten sonra süratli geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Sol taraftan bana çarptı” dedi.



#İstanbul
#Üsküdar
#Kaza
#Zincirleme Kaza
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