Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden açıldı

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden açıldı

12:3526/01/2026, Pazartesi
Üsküdar-Samandıra Metrosu
Üsküdar-Samandıra Metrosu

İstanbul’da uzatma etabı çalışmaları nedeniyle hafta sonu boyunca kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı seferleri yeniden başladı.

İstanbul’da hafta sonu uzatma etabının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapatılan M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, bugün sabah saatlerinde yeniden hizmete açıldı.

Metro İstanbul tarafından daha önce planlandığı duyurulan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde ulaşım normale döndü.

Hattın, Samandıra sonrası etabına birleştirilmesi için 23 Ocak Cuma gecesi kapatılan metro hattı, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri kapalı kaldı. Bu sürede haftalık "Gece Metrosu" uygulamasına da ara verildi, hat güzergahında ek İETT seferleri düzenlendi.

Metro İstanbul'un resmi duyurusuna uygun olarak, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla ilk seferler başlatıldı. M5 hattı, haftanın ilk iş gününde Üsküdar ve Samandıra istasyonları arasında standart sefer sıklığıyla hizmet vermeye devam ediyor.



#üsküdar
#samandıra
#metro
