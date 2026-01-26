Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden açıldı

Metro İstanbul tarafından daha önce planlandığı duyurulan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde ulaşım normale döndü.

Hattın, Samandıra sonrası etabına birleştirilmesi için 23 Ocak Cuma gecesi kapatılan metro hattı, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri kapalı kaldı. Bu sürede haftalık "Gece Metrosu" uygulamasına da ara verildi, hat güzergahında ek İETT seferleri düzenlendi.