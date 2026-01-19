Metro İstanbul duyurdu: M5 hattı iki gün hizmet vermeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hafta sonu hizmet veremeyeceğini bildirdi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.
Pazartesi sabah saatlerinde hizmete girecek
Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.