Metro İstanbul duyurdu: M5 hattı iki gün hizmet vermeyecek

16:2719/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hafta sonu hizmet veremeyeceğini bildirdi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.

Pazartesi sabah saatlerinde hizmete girecek

Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada,
"23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.




