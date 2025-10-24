Usulsüz çakar kullanan ehliyetsiz sürücü polis merkezine geldi

Kütahya'da polis ekipleri, çakar lambalarını yakarak polis merkezine gelen şahsın durumundan şüphelenerek incelemede bulundu. Yapılan incelemede minibüs sürücüsünün çakar lambalarının usulsüz olduğu ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.
R.T. kullandığı 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.
R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.