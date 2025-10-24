Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Usulsüz çakar kullanan ehliyetsiz sürücü polis merkezine geldi

Usulsüz çakar kullanan ehliyetsiz sürücü polis merkezine geldi

00:5024/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi
Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi

Kütahya'da polis ekipleri, çakar lambalarını yakarak polis merkezine gelen şahsın durumundan şüphelenerek incelemede bulundu. Yapılan incelemede minibüs sürücüsünün çakar lambalarının usulsüz olduğu ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

R.T. kullandığı 37 ADD 452 plakalı minibüsün çakar lambalarını yakarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne geldi. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, minibüsün önünde takılı çakar lambaların usulsüz olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz olduğu da tespit edilen R.T. ve araç sahibine,
"yetkisiz çakar kullanmaktan"
138 bin 172'şer lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan da 18 bin 678'şer lira idari para cezası uygulandı.

R.T, 2 ay önce satın aldığı araçta çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia etti. Söz konusu araç 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.



#Kütahya
#Çakar
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI 2025: Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa’da Türkiye’ye kaç puan kazandırdı? İşte güncel tablo