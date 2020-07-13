Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Utanmazlar Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Utanmazlar! Katil pilotlar göreve dönmek için başvurdu

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Polis Özel Harekat, Ankara Emniyeti gibi kritik noktaları bombalayan, halkın üstüne ölüm yağdıran FETÖ’cü pilotların mesleğe dönmek için OHAL Komisyonu’na başvurduğu ortaya çıktı. Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Mustafa Azimetli, Uğur Uzunoğlu, Ertan Koral, Mehmet Yurdakul, Mustafa Özkan ve Ahmet Özdemir’in aralarında olduğu pilotlar FETÖ’cü olmadıklarını iddia ettiler. Komisyon, 68 kişinin katili olan pilotların başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, halkın üstüne ölüm yağdıran darbeci pilotlar pişkinlikleriyle pes dedirtti. O gece keşif ve tanker uçaklarıyla birlikte tamamı yüklü toplam 31 uçak havalandıran darbeciler, F-16’larla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Polis Özel Harekat ve Ankara Emniyeti üzerinde yüzlerce sorti yaptı. F-16’lardan 7’si başkentin kritik noktalarına bomba yağdırdı. Uçakla bombalama eylemleri sonucunda toplam 68 vatandaş şehit oldu.

PİLOTLARDAN KOMİSYON’A BAŞVURU

27 Temmuz tarihli 668 sayılı KHK ile yüzlerce darbeci gibi FETÖ’cü pilotlar da ihraç edildi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi F-16 savaş uçağı kullanan 25 pilota dava açıldı. Akıncı Üssü Davası sanıkları arasında yer alan darbeci pilotların yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken, FETÖ’cü hainlerin, mesleğe geri dönmek için OHAL Komisyonu’na başvuru yaptıkları ortaya çıktı.

Darbeci pilotlar 15 Temmuz'da F-16'larla böyle bombaladı!
OYNAT 07:31
Darbeci pilotlar 15 Temmuz'da F-16'larla böyle bombaladı!
15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan F-16 savaş uçaklarına ait görüntü kayıtlarına ulaşıldı. FETÖ mensubu darbeci pilotların kullandığı 141 ve 143. filolardan havalanan jetlerin, 7 noktaya 14 bomba attıkları ortaya çıktı.

HİÇBİRİ FETÖ’CÜ DEĞİLMİŞ!

Ahmet Tosun

***

Hüseyin Türk

Başvuru yapan hainler arasında, o gece bombalama talimatını veren Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz ile Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı bombalayan Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu gibi isimler de yer alıyor. Darbeci pilotların OHAL Komisyonunda da inkar stratejisini sürdürmesi dikkat çekti. Pilotlar başvurularında, FETÖ ile hiçbir irtibatının olmadığını iddia ederek kamu görevine iade edilmelerini talep etti. OHAL Komisyonu tek tek görüştüğü darbeci pilotların başvuru dosyasına oy birliğiyle ret kararı verdi. Kararlarda, darbeci pilotların darbe girişimi sırasındaki eylemleri ve FETÖ irtibatları ortaya konuldu.

15 Temmuz'a ait yeni görüntü: Hainler Külliye'yi böyle bombalamış!
OYNAT 01:35
15 Temmuz'a ait yeni görüntü: Hainler Külliye'yi böyle bombalamış!
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı karargahının yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, darbeci pilot birer dakika arayla Külliye kavşağına iki bomba atıyor.


İşte o hainler

Mustafa Mete Kaygusuz

OHAL Komisyonunun ret kararı verdiği darbecilerden bazıları şöyle:

* Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun (Eski yüzbaşılar): Akıncı Üssü’nde darbenin beyin takımından gelen talimatlar üzerine vurulacak hedefi, koordinatları ve vur emrini FETÖ üyesi pilotlara bildirdiler.

* Hüseyin Türk: TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı bombaladı.

* Mustafa Azimetli: Gölbaşı’ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı’na GBU-10 bombası attı.

* Uğur Uzunoğlu: Polis Özel Harekat Başkanlığı’nı bombaladı.

Ertan Koral

* Ertan Koral: Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı’nı bombaladı.

* Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan: Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladılar.

* Yücel Canbolat: Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.

TBMM'yi bombalama emrinin telsiz kaydına ulaşıldı
OYNAT 02:15
TBMM'yi bombalama emrinin telsiz kaydına ulaşıldı
Darbeci hainler tarafından 15 Temmuz gecesi TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan hava saldırılarının telsiz kayıtlarına ulaşıldı. CNN Türk'ün ulaştığı kayıtlarda meclisin koordinatları verilerek ateş emri veriliyor.


Keşifçiler de var

Ahmet Özdemir

***

Erdem Erdoğan
  • 15 Temmuz’da Ankara’da alçak uçuş yapan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşları yapan darbeciler de şunlar:
  • * Ahmet Özdemir (eski binbaşı): Diyarbakır 181. Filo’da görevliydi. Ankara üzerinde uçtu.
  • * Ceyhan Karakurt (eski kurmay yüzbaşı): Akıncı Üssü’nde darbe yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirdi.
  • * Aziz Ersel Emanet (Eski yüzbaşı): Diyarbakır 181. Filo’da görevliydi. Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı ve ardından Akıncı Üssü’ne indi.
  • * Yavuz İstek (Eski yüzbaşı): Eskişehir BHHM’de görevliyken Diyarbakır’a giderek mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Ankara’ya geldi.
  • * İbrahim Yozgat (Eski binbaşı) : Darbeci Yavuz İstek ile aynı uçaktaydı.
  • * Erdem Erdoğan (Eski yüzbaşı): Ankara’nın doğusunda bulunan bir yolcu uçağını önlemeye çalıştı.

Darbeci hainlerin Özel Harekatı bombalama görüntüleri
OYNAT 02:36
Darbeci hainlerin Özel Harekatı bombalama görüntüleri
TVNET, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Havacılık Merkezi'nin bombalanmasına ilişkin yeni görüntülere ulaştı. Görüntüler darbeci hainlerin dehşetini gözler önüne serdi.

Üçü başvurmamış

  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit ile TBMM’yi bombalayan Hasan Hüsnü Balıkçı ve Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden Mehmet Çetin Kaplan’ın ise OHAL Komisyonu’na herhangi bir başvurusunun olmadığı öğrenildi.

Şehitlerin anısına: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!
GÜNDEM
Şehitlerin anısına: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!
Abone Ol Google News
YAŞ öncesi FETÖ kumpasları

YAŞ öncesi FETÖ kumpasları

​Kendine düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftiralara başvuruyorlar.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Halkın üstüne ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
3 terörist etkisiz

3 terörist etkisiz

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma gerçekleşti.
Fenerbahçe fırsat tepti

Fenerbahçe fırsat tepti

​Evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe beşincilik şansını tepti.
Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
O gece ne yaptı?

O gece ne yaptı?

Erdoğan, Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptığını açıkladı.

Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Koronavirüsten 19 kişi vefat etti, vaka sayısı 1012.
53 yıllık özlem bitti

53 yıllık özlem bitti

Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Yumruk yumruğa<br>kavga ettiler

Yumruk yumruğa
kavga ettiler

Kritik maç öncesinde olay çıktı.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.